Einbrecher mitsamt Beute geschnappt

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Ein mutmaßliches Einbrecher-Trio ist am späten Donnerstagabend kurz nach der Tat gestellt worden – dank eines aufmerksamen Zeugen. Der hatte beobachtet, wie zwei Männer im Julius-Rütgers-Ring über den Zaun eines Gewerbegeländes stiegen und sich dann an mehreren Containern zu schaffen machten. Das Duo trug Computerzubehör über den Zaun zu einem Kleintransporter. Anschließend fuhr dieser Wagen in Richtung A 10 davon. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und informierte die Polizei über dessen Aufenthaltsort. So war es ein Leichtes, die Diebe zu stellen. Im Transporter fanden sich drei polnische Staatsbürger im Alter von 20, 27 und 39 Jahren. Sie hatten sich mit Computerzubehör, Werkzeug sowie Lampen aus den Containern des Gewerbeobjektes eingedeckt und mussten die Gegenstände nun wieder herausgeben. Alle wurden vorläufig festgenommen. Wie es mit ihnen weitergeht, entscheidet die zuständige Gerichtsbarkeit.