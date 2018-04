Mann per Hubschrauber gesucht

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Polizei hat am Freitag in Beeskow einen älteren Mann gesucht, der von seiner Ehefrau kurz nach acht Uhr als vermisst gemeldet worden war.

Weil der 77-Jährige Beeskower zuvor Suizid-Absichten geäußert hatte, wurden nicht nur drei Streifenwagen, sondern auch einen Hubschrauber eingesetzt. Der Mann hatte sich mit einem Auto auf den Weg gemacht. Einer aufmerksamen Bürgerin ist es zu verdanken, dass der Mann nach fünf Stunden gefunden werden konnte.

Der Zeugin war auf einem Parkplatz in der Ringstraße aufgefallen, dass ein Reifen des Autos des Mannes platt war. Sie hielt ihn davon ab, seine Fahrt fortzusetzen und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann unversehrt in Obhut nehmen. Er wurde zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. „Wir loben das umsichtige Verhalten der Frau ausdrücklich“, so Ralf Lindner von der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder).