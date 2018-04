Asphalt und Pflaster statt Pfützen und Matsch

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Warnbaken und ein Bagger begrüßen derzeit Besucher des Fürstenwalder Heimattiergartens. Die wilde Parkfläche an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, auf der es viele Kuhlen und oft Pfützen gab, ist abgesperrt. Der Bau des lange diskutierten Parkplatzes hat begonnen. Eine vier Meter breite und etwa 100 Meter lange Asphaltstraße, die mit ihrer Ein- und Ausfahrt wie ein langgestrecktes C aussieht, zeigen die Pläne von Thomas Meißner, Vorarbeiter der Firma TSU. Am Asphaltband sitzen, schräg angeordnet, 45 Parkflächen. Sie werden in Betonsteinpflaster ausgeführt. Vier Leuchten sind ebenfalls vorgesehen.

Seit Donnerstag lässt Meißner die Baggerschaufel in den Boden greifen. In 45 Zentimetern Tiefe stellt er eine glatte Fläche her. Sein Kollege, David Pordab, steht mit einem sogenannten Flächenleser daneben und achtet darauf, dass die Höhen eingehalten werden. Ende Mai soll der Parkplatz laut Vertrag fertig sein. Bis dahin weist ein kleines Schild Besucher von Heimattiergarten und Parkclub darauf hin, dass sie ihre Fahrzeuge 300 Meter weiter, auf dem Festplatz, abstellen können. 131 000 Euro hatte die Stadt Mitte 2017 für den Parkplatz kalkuliert. Acht Firmen reichten Angebote ein. Mit 159 000 Euro, hieß es am Freitag aus dem Rathauses, habe TSU das wirtschaftlichste abgegeben.

Dass überhaupt Angebote eingehen, ist seit einiger Zeit alles andere als selbstverständlich. Die Auftragsbücher der Baufirmen sind voll. Das bekam Fürstenwalde schon 2017 deutlich zu spüren. Für die Elektriker-Arbeiten in der Goßmann-Grundschule ging kein einziges Angebot ein – damit mussten auch der Einbau von Deckenstrahlheizung und Akustikdecken geschoben werden. „Auch in der zweiten Runde gab es kein Angebot“, sagte Christfried Tschepe, im Rathaus für Stadtentwicklung zuständig, in dieser Woche.

Die Arbeiten an Domplatz und Paradeplatz müssen ebenfalls verschoben werden – es fehlt an Pflasterern. Laut Tschepe läuft wieder eine Ausschreibung. Das gleiche Trauerspiel gibt es beim Verlegen einer Entwässerungsleitung für die Rauener Straße, die das Grundstück quert, auf dem die Awo ihren Neubau errichten will. „Es gab kein Angebot, wir schreiben neu aus“, fasst Tschepe zusammen. Auch mit dem Ausbau eines Teils der Lindenstraße wird es dieses Jahr nichts. Das liege aber nicht an den Ausschreibungsergebnissen, sondern daran, dass noch immer die Baumfäll-Genehmigung vom Landkreis fehle. „Auch für den östlichen Abschnitt haben wir nur die mündliche Zusage“, sagte der Fachbereichsleiter.

In den nächsten Tagen soll hingegen die Errichtung der Beleuchtung in der Neuen Straße beginnen. Der Rückbau der Fahrbahn-Eineingung in der Frankfurter Straße endet voraussichtlich am Montag mit dem Asphalteinbau auf der zweiten Fahrspur, so dass die Straße ab Dienstag wieder offen ist.