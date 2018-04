Baukindergeld ist kein sinnvoller Weg

Berlin Für mehr Wohnungen und Eigenheime zu sorgen, ist eine der zentralen Herausforderungen der neuen Großen Koalition. Gerade in Ballungsräumen sorgen fehlende Wohnungen immer mehr für sozialen Sprengstoff. Daher ist es richtig, dass sich Schwarz-Rot viel vorgenommen hat. Aber leider haben die Politiker nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Sie greifen zu Rezepten, die schon früher nicht richtig funktioniert haben.

Das beste Beispiel ist das Baukindergeld, eine Lieblingsidee der CSU. Es hört sich sozial an: Der Staat greift Eltern beim Erwerb von Eigentum mit jährlich 1200 Euro pro Kind unter die Arme, und das zehn Jahre lang. Damit es nicht Reiche abgreifen, die es nicht brauchen, bekommen es nur Familien mit maximal 75 000 Euro Jahreseinkommen plus 15 000 Euro pro Kind.

Näher besehen erinnert es leider fatal an die Eigenheimzulage, die lange Zeit die teuerste Subvention des Staates war, ehe sie 2006 mühsam abgeschafft wurde. Glücklicherweise. Sie war ungerecht, weil alle Steuerzahler einen Vorteil für eine beschränkte Gruppe finanzieren mussten, nämlich Gutverdienende knapp unterhalb der Einkommensgrenze. Genau das droht auch jetzt. Für Geringverdiener sind die Hilfen viel zu gering, als dass sie für eigene vier Wände reichen würden. Noch dazu wenn Familien kinderreich sind, was heutzutage schon ab drei Kindern gilt. 12 000 Euro pro Sprössling, verteilt über zehn Jahre, sind viel zu wenig, um für ausreichend Platz zu sorgen.

Zudem dürfte die Hilfe ausgerechnet Familien in Ballungsgebieten kaum erreichen, obwohl sie mit den größten Problemen beim Wohnraum kämpfen. Dort sind die Preise für Alt- und Neubauwohnungen besonders hoch. Schon mit der Eigenheimzulage wurde vor allem der Neubau in Regionen angekurbelt, in denen die Immobilienpreise besonders niedrig waren, weil es kaum Nachfrage gab. Das droht auch jetzt. Zudem sind dort die eigenen vier Wände keine gute Altersvorsorge, weil sie kaum zu verkaufen sind, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und für Senioren sind solche Immobilien häufig ungeeignet.

In gefragten Großstädten und ihren Speckgürteln dagegen dürfte das Baukindergeld hauptsächlich zu steigenden Preisen führen, weil die Nachfrage zunimmt – und zu Mitnahmeeffekten bei Familien, die auch ohne staatliche Hilfe Eigentum erwerben wür­den. Das kann nicht Sinn der teuren Sache sein.

Denn das Baukindergeld kostet leicht viele Milliarden. Noch nicht in dieser Legislaturperiode, aber längerfristig, wenn es voll wirkt. Damit ist es eine der zahlreichen finanziellen Zeitbomben, die derzeit die Politik scharf macht. Die Folgen müssen die nächsten Regierungen ausbaden. Daher sollte die Koalition dringend auf den Rat vieler Ökonomen hören und sinnvollere Fördermöglichkeiten suchen. Da liegt die Grunderwerbsteuer nahe, die alle Bundesländer außer Bayern und Sachsen kräftig erhöht haben. Das ließe sich einfach und schnell korrigieren.