Die Liste der Einbrüche wird immer länger

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es gibt weitere Opfer der Einbruchsserie rund um die Lindenallee in Eisenhüttenstadt. Rechtsanwalt Uwe Butschkau, der sein Büro in der Geschäftsstraße hat, meldete sich am Freitag bei der Märkischen Oderzeitung und berichtete, dass auch bei ihm eingebrochen wurde, und zwar in der Nacht vom 14. auf den 15. März. Die Täter seien über das Fenster auf der Hofseite gekommen, hätten es aufgehebelt und seien dann durch das Fenster vorn verschwunden. „8,50 Euro waren in der Kasse. Acht Euro haben sie mitgenommen, die Centstücke blieben zurück“, sagt er. „Ich hatte also noch Glück.“ Es sei auch nichts verwüstet worden. Zudem weiß der Rechtsanwalt von einem Einbruch beim Mieterverein hinter dem Hotel Lunik. „Die Polizei hatte bei mir angefragt, weil sie dachte, ich sei noch der Vorsitzende“, sagt Butschkau. Beim Mieterverein seien Mitgliedsgelder gestohlen worden. (ja)