Raum für Handwerk und Plausch

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Beeskomm betreut seit 25 Jahren Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen mobil wie stationär. Die gemeinnützige Gesellschaft blickt in seinem Jubiläumsjahr mit Optimismus und neuen Ideen in die Zukunft, benötigt für ihre Aufgaben aber weiterhin Rückendeckung.

Die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen wächst in ganz Deutschland. Davon zeugen die jährlich herausgegebenen Gesundheitsberichte der Krankenkassen. Auch in der Region ist dieser Trend zu spüren. „Der Bedarf ist größer, als wir decken können“, sagt Sylke Klee, eine der Geschäftsführerinnen der Beeskomm. Für die stationäre Einrichtung „Haus des Seins“ in Beeskow gebe es sogar eine Warteliste.

Gegründet wurde Beeskomm heute vor 25 Jahren als Verein. „19 engagierte Menschen – Ärzte, Sozialarbeiter, selbst Betroffene und Angehörige psychisch Kranker und Netzwerker wollten etwas tun, um Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu unterstützen“, erinnert sich Matthea Ast-Lehmann, die seit 13 Jahren bei Beeskomm beschäftigt ist und die als sachkundige Bürgerin in der Stadtverordnetenversammlung den Kontakt zur Kommunalpolitik pflegt.

Beeskomm war vor 25 Jahren einer von drei Vereinen, die im Landkreis Oder-Spree vor Ort „gemeindenah“ diese Aufgabe nach Maßgabe der Psychiatrieplanung übernehmen sollten. Beeskomm wurde zuständig für die Region Beeskow/Storkow. Los ging es mit einer Kontaktstelle in Beeskow in der Frankfurter Straße gegenüber der Burg. Inzwischen hat Beeskomm, die seit 2014 als gemeinnützige Gesellschaft firmiert, ein kleines Netzwerk mit mehreren Standorten entwickelt. Die Kontakt- und Beratungsstelle (KBS) in Beeskow und Storkow, das Ambulant Betreute Wohnen (ABW) in Beeskow, Storkow und Frankfurt (Oder) mit einer kleinen Wohngemeinschaft in Beeskow. Ferner die Wohnstätte „Haus des Seins“ in Beeskow sowie der Betreuungsdienst.

Insgesamt 37 Mitarbeiter in Voll-, Teilzeit und im Zuverdienst sowie drei Freiwillige kümmern sich um Menschen mit überwiegend psychischen Beeinträchtigungen. Sie beraten, helfen im Alltag, begleiten bei Wegen und in der Freizeit, beschäftigen und pflegen.

Erste Adresse für die Betroffenen ist oft die KBS, die als offene Einrichtung gestaltet ist: Der Besuch ist freiwillig und kostenlos. Die Mitarbeiter der KBS ermöglichen ungezwungene Kontakte der Besucher mit anderen Besuchern und bieten Beratung und Hilfe an. Wer will, kann an Freizeitangeboten, wie Holzarbeiten, Korbflechten oder Malkursen teilnehmen.

Doch es gibt noch weitere Pläne: Ab Ende Mai bietet Beeskomm einen ambulanten Pflegedienst an. Außerdem arbeitet die Gesellschaft an einem neuen dauerhaften Angebot, das Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr tätig sein können, sinnvolle Beschäftigung ermöglicht. „Über das Gefühl, gebraucht zu werden, kann man die Gesundheit eines Menschen stabilisieren“, ist Geschäftsführerin Sylke Klee überzeugt. Damit knüpft Beeskomm an die Zeit zwischen 1998 und 2015 an: Damals betrieb Beeskomm mit Klienten die Kantine des Landratsamts.

Wie viele andere Organisationen im sozialen Bereich, muss auch Beeskomm ständig um ausreichende Finanzierung kämpfen. „Ich bitte alle Verantwortlichen in der Gesellschaft, uns in dieser wichtigen Aufgabe weiterhin Rückendeckung zu geben“, so Sylke Klee.

Doch jetzt wird ersteinmal die Feier zum Jubiläum vorbereitet. Am 30. Mai findet im Schützenhaus Beeskow ein Festakt statt.