Schlüsselübergabe für Campingplatz

Wolfgang Balzer

Zeestow (MOZ) 25 Jahre war Ilona Hilker von der Hilker und Kautz GbR die Chefin auf dem beliebten Zeestower Campingplatz. Am vergangenen Wochenende übergab sie, nunmehr in Rente, symbolisch den Schlüssel an Michael und Volker Gaedicke. Sie sind die neuen Inhaber des Campingplatzes und nutzten das Ereignis, gleich die neue Saison gemeinsam mit den Campern zu eröffnen.

Eigentlich ist in Zeestow immer Saison. So etwa 20 Freunde des Aufenthaltes im Grünen sind es, denen auch der Winter nicht zu kalt für ihre Leidenschaft ist. Und bereits fast 50 sind hier am Wochenende in die neue Saison gestartet. So gab´s an diesem Tage auch Blumen, kleine Geschenke und vor allem gute Wünsche für die neuen Inhaber. Deren Leidenschaft war schon immer das Camping, wie Michael Gaedecke erzählte. Viele Fahrten mit dem Wohnmobil in südliche Länder haben sie unternommen, campten oft in Spandau und suchten nun in Berlinnähe einen neuen Standplatz. So haben sie Zeestow entdeckt. Stefanie Gottschalk wohnt in Hamburg und kommt öfter nach"Hier bin ich mit meinen fünf Hunden immer willkommen", sagte sie. Michael Gaedecke, selbst großer Hundefreund und Hundesportler, bestätigte, dass der Drei-Sterne-Campingplatz für Tiere, also auch für Hunde, zugelassen ist. Allerdings dürften sie nicht frei rumlaufen, fügte er hinzu. Bei dem kleinen Fest der Schlüsselübergabe waren immer wieder Worte über die guten Bedingungen und den Service in Zeestow zu hören. Eine Cantina mit Terrasse lädt ein, übrigens auch gern die Zeestower und Brieselanger. Brötchen werden für die Gäste jeden Morgen direkt vor Ort gebacken, selbstverständlich stehen Duschen zur Verfügung, am Kanal darf geangelt werden und auch eine Station für die Entleerung der Chemietoiletten kann genutzt werden. Volker Gaedicke weist gern auf die ungewöhnlich gute Lage hin: Direkt am Kanal, am 66-Seen-Wanderweg rund um Berlin und in weniger als einer Stunde sei man in Berlin, Potsdam oder Brandenburg an der Havel. "Tagsüber durch das Brandenburger Tor spazieren und abends am Lagerfeuer grillen", nennt er bildhaft den Vorzug für die Übernachtung auf dem Platz, dessen 184 feste Standplätze und 40 Touristenplätze durchschnittlich 100 Quadratmeter Fläche haben. Dementsprechend begrüßt nun auch das neue Schild mit dem grün-blauen Logo und dem neuen Namen "Camping am Havelkanal" - Natur genießen, Kultur entdecken, Stadt erleben, die Gäste des Platzes.