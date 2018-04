„Ich selbst hätte manche Strafe höher angesetzt“

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Das Schöffenamt ist eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe. Der widmen sich die Laienrichter mit viel zeitlichem Aufwand. Mit dem Gefühl, eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe zu erfüllen, wie Gabriele Stolzenburg berichtet.

Die Bad Freienwalderin ist seit vier Jahren Schöffin am Amtsgericht der Kurstadt. „Ich bin durch einen Zeitungsartikel darauf aufmerksam geworden“, berichtet die 59-Jährige. Das war kurz nach ihrem schweren Verkehrsunfall, der sie zur Frührentnerin machte. Und als sie gar nicht mehr an ihre Bewerbung dachte, berichtet die lebhafte Frau in ihrer herzlichen, zugewandten Art, sei sie als Schöffin bestellt worden. Zunächst als Hilfsschöffin und seit zwei Jahren als Hauptschöffin. Ein Amt, das Gabriele Stolzenburg sehr gern ausübt. In Frankfurt/Oder sei sie zunächst auf ihre Aufgabe als Laienrichterin vorbereitet worden, erinnert sie sich. Einen Tag lang gab es eine Schulung an der Viadrina-Universität, die sie auf die Aufgabe vorbereitet hat. „Das war für mich sehr wichtig. Zu wissen, wie alles funktioniert.“ Fast 30 Jahre lang war die Bad Freienwalderin als Zustellerin bei der Post zuständig. Bis zu ihrer Berentung 2013. Danach suchte sie nach einer neuen Aufgabe – und fand ein Ehrenamt, das sie mit Freude ausfüllt, wie sie berichtet.

Und das, obwohl sie nie weiß, was sie im Gerichtssaal erwartet. Raub, Diebstahl, Hehlerei, Fahren ohne Führerschein – die Bandbreite der Fälle am Amtsgericht Bad Freienwalde ist groß. Und der Blick in manche menschlichen Abgründe tief. „Ein Fall hat mich besonders bewegt“, berichtet Gabriele Stolzenburg rückblickend. „Dabei ging es um einen sexuellen Übergriff auf ein junges Mädchen.“ Sie glaubt noch immer, der Angeklagte habe die Tat begangen. Nur beweisen konnte man ihm nichts. „Das muss man aushalten können“, sagt die Laienrichterin. Auch hätte sie schon oft anders entschieden, als der Richter es letztendlich getan an, gibt sie zu. „Ich hätte manche Strafe höher angesetzt.“

Das Gerechtigkeitsempfinden sei ein anderes, ist sie überzeugt. Auch denkt sie, Frauen verfügten über ein anderes Rechtsempfinden als Männer. „Auf jeden Fall würde ich schneller Grenzen setzen“, sagt Gabriele Stolzenburg. Auch ist ihr als Laienrichterin unverständlich, warum so viele Gesetze noch aus dem 19. Jahrhundert stammen und nicht längst überarbeitet wurden.

Im Gerichtssaal selbst bemüht sich Gabriele Stolzenburg, sehr neutral zu sein und möglichst wenig Regungen zu zeigen. „Jeder hat eine Chance verdient.“ Und damit sie als Laienrichterin gemeinsam mit dem zweiten Schöffen gemeinsam mit dem Richter zu einem Urteil gelangen kann, weiß sie erst zum Termin selbst, worum es in der Verhandlung eigentlich geht. „Vorbereiten können wir uns nicht. Aber so ist das ja auch gedacht. Wir Schöffen springen jedes Mal ins kalte Wasser“, lacht die Bad Freienwalderin.

Immer zum Jahresende bekommt sie den Plan für die bis zu sechs Verhandlungen im neuen Jahr. „Dann plane ich meinen Urlaub und halte mir die Termine möglichst frei“, berichtet Gabriele Stolzenburg. Und hat kein Verständnis für kurzfristig fehlende Schöffen. „Man sollte das Amt ernst nehmen und auch wirklich kommen“, findet sie. Die engagierte Laienrichterin hat sich auch für die nächste Amtsperiode beworben. Noch in diesem Jahr müssen wieder neue Schöffen gefunden werden, die dann zwischen 2019 und 2023 das Ehrenamt bekleiden. In manchen Gemeinden werden sie händeringend gesucht.

