Reise ohne Ausflugscharakter

Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Die Handball-Frauen des MTV Altlandsberg müssen am Sonnabend zum wichtigsten Spiel der Saison. Am 20. Spieltag der 3. Liga Nord müssen sie zum TSV 1860 Travemünde. Es ist die Partie des Tabellenelften gegen den Zehnten.

Spiel der Spiele, Endspiel, Schicksalsspiel – die Partie des Travemünder Turn- und Sportvereins 1860 gegen den MTV Altlandsberg könnte gleich mehrere Überschriften tragen. Es geht schlichtweg um den Verbleib in der Liga. Der Abteilungsleiter Handball beim MTV, Thomas Klatt, formuliert das noch einfacher: „Wir müssen in Travemünde gewinnen. Es gibt keine Ausreden.“ Und er ist sich auch ziemlich sicher, steht am Sonnabend kurz nach 18 Uhr die 14. Niederlage für die MTV-Frauen fest, ist der Abstieg aus der Liga auch kaum noch zu vermeiden.

Klatt berichtet, dass es eine sehr intensive Trainingswoche beim MTV gab. „Trainer Sebastian Grenz hat sehr fokussiert mit den Frauen gearbeitet.“ Klatt sagt weiter: „Es geht überhaupt nicht um taktische Plänkeleien. Wir müssen 60 Minuten Vollgas geben. Das muss alles auch nicht schön aussehen. Kratzen und beißen – wenn nötig – sind wichtiger als Tore elegant und schön herauszuspielen.“

Travemünde, die Frauen bezeichnen sich auch als die Raubmöwen, ist auch ein Gegner, der den Frauen des MTV liegen könnte, wie das Hinspiel bewiesen hatte. In der Erlengrund- Halle wurde mit 29:24 gewonnen. Es war damals eines der besseren Spiele der Altlandsbergerinnen.

Im jüngsten Spiel, gegen den Frankfurter HC (21:22), fiel auf, dass es auf der Bank eine gewisse Rollenverteilung gab. „Wir haben uns das ein wenig aufgeteilt“, berichtet Klatt. „Ich spiele mehr den Motivator, den Antreiber, Sebastian bleibt der Ruhige. Er wird das Spiel analysieren, um gegebenenfalls mit Übersicht die Abläufe zu korrigieren.“

Der Druck liegt natürlich auf beiden Seiten, denn auch in Travemünde hat man die Liga längst noch nicht aufgegeben, auch wenn die jüngste 21:27-Niederlage beim TV Oyten als „sehr bitter“ bezeichnet wird. In Oyten lief es für das Team von Trainer Thomas Kruse zu Beginn gut. Nach acht Minuten führte Travemünde mit 5:2. Die Gastgeberinnen drehten das Ergebnis und gingen mit einer 14:13-Führung in die Pause. Danach lief es für Oyten viel besser. Die Raubmöwen machten viel zu viele Fehler und kamen nicht mehr hinterher. Am Ende verloren sie mit 21:27. Und Kruse sagte zum Spiel: „Uns verfolgen immer die gleichen Geschichten, doch man kann meiner jungen Mannschaft keinen Vorwurf machen. Fehler muss man machen, um aus ihnen zu lernen. Diese hatten wir in der zweiten Halbzeit einfach zu viele.“ Auch in Travemünde gab es eine harte Trainingswoche.

„Der Bus wird vom Altlandsberger Marktplatz um 10 Uhr losfahren. Auch wenn die Halle mitten in der durchaus attraktiven Altstadt von Travemünde liegt, einen Ausflugscharakter wird unsere Reise nicht haben. Nach der langen Busfahrt ist ein 20-minütiger Spaziergang geplant und dann beginnt auch schon die direkte Vorbereitung.“ Um 16.30 Uhr wird angepfiffen.

Nichts soll dem Zufall überlassen werden. Sogar ein wenig Aberglaube spielt eine Rolle: „Ja, ich habe mir schon die Sachen, die ich beim Spiel gegen VfL Stade getragen habe, zurecht- gelegt“, sagt Klatt und erinnert sich dabei gern an das beste Saisonspiel seiner Frauen, das mit 27:19 gewonnen wurde. Mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht hat Klatt noch eine Drohung für seine Mannschaft: „Verlieren wir das Spiel, werden wir nach Hause laufen.“