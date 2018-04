Politiker auf dem Theaterplatz

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Freitag den Wahlkampf von Karina Dörk unterstützt. Die 53-jährige Karina Dörk will für die CDU den Landratsposten holen. Diese Direktwahl des Landrates in der Uckermark ist am 22. April.

Auf dem Platz vor den Uckermärkischen Bühnen Schwedt hatten sich nicht nur CDU-Mitglieder versammelt, sondern Neugierige aus Schwedt, Berkholz, Gartz und Angermünde. Manche sprachen schon der spendierten CDU-Bockwurst zu, während Annegret Kramp-Karrenbauer noch beim Thema der abgewendeten Kreisgebietsreform war, die einst die SPD favorisierte. „Es ist gut, dass die Kreise im Zuschnitt bleiben, wie sie sind. Der Bürger kann doch nicht eine Tagesreise bis zu seiner Kreisverwaltung machen“, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie schlug einen Bogen vom öffentlichen Nahverkehr in der Uckermark, der besser werden müsse, bis hin zur Ärzteversorgung.

Die Generalsekretärin aus dem Saarland ist seit einem Monat im Amt und versicherte, das verlorengegangene Vertrauen der Wähler in die CDU durch gute Arbeit wieder gewinnen zu wollen. Ihr gehe es besonders um das Thema innere Sicherheit. Deshalb werde sie bei ihren Terminen landauf landab genau zuhören, was die Wähler zu sagen haben. Die Zuhörer quittierten das ebenso mit Beifall wie die Äußerungen von Karina Dörk: „Der Breitbandausbau in der Uckermark zieht sich hin. Wenn wir ihn verschlafen, werden wir von der Entwicklung abgehängt. Außerdem haben wir eine zu hohe Jugendarbeitslosigkeit. Dass junge Leute keine Berufsausbildungsreife haben, dagegen müssen wir angehen und Personal und Finanzen zur Verfügung stellen, damit junge Leute ihren Weg ins Leben finden.“

Nicht alle Umstehenden waren zum Bratwurstessen gekommen. Viele hörten genau zu. So auch Torsten Gärtner. Der parteilose Schwedter ist ebenfalls Landratskandidat, und zwar für die Freien Wähler. „Hier wird zu viel Bundespolitik geredet. Das mit dem Breitbandausbau schmort schon seit Jahren, aber nichts passiert“, bemängelte Gärtner. „Mein Vorschlag: Bringt die drei Stadtwerke zusammen. Warum nicht eine Kreisfirma gründen, um das Thema Breitbandausbau praktisch voranzutreiben? Schwedt hat das Know How und sehr gute Erfahrungen.“

Klaus Birke aus Hohenfelde hatte den Wahl-Flyer der CDU in der Hand: „Was hier steht, predigt die CDU schon seit Langem. Und was die Damen dort reden – ich höre die Worte wohl, allein, mir fehlt der Glaube.“ Ganz anders sieht das ein Angermünder, der seinen Namen nicht nennen möchte: „Es ist gut, dass wir den Landrat direkt wählen können. Aber dem jetzigen kann ich meine Stimme nicht geben. Da wollte ich mir mal Frau Dörk anhören.“ Der parteilose Thomas Tenner, der für Die Linke in der Schwedter Stadtverordnetenversammlung sitzt, wollte erfahren, „ob Karina Dörk eine Alternative zum jetzigen Landrat ist.“ Eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung, die ihren Namen nicht nennen wollte, stellte fest: „Frau Dörk macht auf mich einen positiv gestimmten Eindruck. Sie geht auf Leute zu.“