Fachklinik mit neuem Chefarzt

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde hat einen neuen Chefarzt – Dr. Hardy Limburg. Der 56-Jährige war bisher als Oberarzt an der Brandenburg-Klinik in Bernau tätig. Am Dienstag hat er seinen neuen Job in Brandenburgs ältester Kurstadt angetreten.

Er habe sich erst wieder ein Auto kaufen müssen, erzählt Dr. Hardy Limburg im MOZ-Interview schmunzelnd. Nach 20 Jahren. Bisher konnte er darauf verzichten. Den zehn Kilometer langen Arbeitsweg hat der 56-Jährige mit dem Fahrrad zurückgelegt. Doch inzwischen ist sein Anfahrtsweg von seinem Heimatort Bernau länger. Denn offiziell ist Dr. Hardy Limburg seit 1. April neuer Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Rheumatologie. Er tritt damit die Nachfolge von Reinhard Rabbe an. Der hatte im September vergangenen Jahres nach nur anderthalb Jahren das Haus verlassen. Seither leitete Dr. Olaf Pech, langjähriger Oberarzt, die Fachklinik kommissarisch.

Die Geschäftsführung hatte händeringend nach einem neuen Chefarzt gesucht. Wichtigstes Kriterium war: Es musste laut gesetzlichen Anforderungen an die Klinik ein Orthopäde und Unfallchirurg sein. Dr. Hardy Limburg erfüllt genau dieses und kann auf eine langjährige Berufserfahrung blicken. Er habe sich in der Brandenburg-Klinik sehr wohl gefühlt und der Abschied sei ihm nicht leicht gefallen, gesteht der gebürtige Thüringer. Doch nach mehr als 20 Jahren sollte es noch einmal eine Herausforderung sein. Und diese hat er, wie er meint, in einer sehr traditionsreichen Klinik gefunden.

Die ersten Tage in Bad Freienwalde nutzte der neue Chefarzt zunächst, um sich im Haus vorzustellen, Ärzte zu konsultieren und mit Mitarbeitern zu reden. Er habe ein gutes Gefühl dabei, sagt er. Als Team-Player möchte er gern die Verbindung zwischen allen Bereichen schaffen – zwischen Ärzten, Psychologen, Physio-, Ergo- und Sporttherapeuten, Masseuren, Badehelfern und Diätassistenten. Den Patienten will er Sicherheit vermitteln, dass sie beispielsweise mit einem Gelenkersatz gut leben können. „Und in der sekundären Prävention möchte ich dafür sorgen, den Krankheitsverlauf abzumildern und ein Wiederauftreten der Erkrankung zu vermeiden“, erklärt Dr. Hardy Limburg. Es gehe ihm auch darum, den Patienten Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, „um ein höheres Maß an Selbstständigkeit im Beruf zu erlangen sowie die Selbstständigkeit überhaupt zu erhalten und eine Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.“ Und natürlich sei es ihm ein Anliegen, dass die Fachklinik ihren guten Ruf behält und sie sich weiterhin transparent und offen zeigt. Das betrifft insbesondere die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern der Umgebung.

Zwar habe er vom gesellschaftlichen Leben der Stadt noch nicht viel mitbekommen, aber er wolle sich schon einbringen. Die erste Gelegenheit dazu hat Dr. Hardy Limburg, er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen, bereits am 3. Juni. Dann nimmt er als Dr. Richard Aßmann neben anderen geschichtlichen Persönlichkeiten der Stadt an der „Kurfürstentafel“ im Gesundbrunnen Platz. Darauf ist er schon sehr gespannt. Wie auch auf das Oderbruch. Das will der sportlich Ambitionierte und frühere Marathonläufer auf jeden Fall erkunden. Natürlich mit dem Fahrrad.

Die Fachklinik verfügt über 220 Betten und beschäftigt dort 125 Mitarbeiter. Sie hat sich auf Anschlussheilbehandlungen nach Hüft-, Knie- und Schulter­operationen spezialisiert. Zur Linderung rheumatischer Beschwerden wird das Bad Freienwalder Moor eingesetzt. Davon werden jährlich 350 Kubikmeter abgebaut.