100 Osterlämmer auf einen Schlag

Silvia Passow

Schönwalde-Glien (MOZ) Die kleinen Beinchen sind bereits zu sehen. Das Mutterschaf frisst ganz ruhig, während sich ihr Nachwuchs langsam vorarbeitet. Zwischendrin wirft sie einen Blick zur Seite. Dort liegt bereits ein Lämmchen, sauber, weiß und watteweich im Stroh, schaut es aus kleinen Knopfaugen in eine noch unbekannte Welt. Sie hat es vor nicht einmal einer Stunde auf die Welt gebracht, nun folgt das Geschwisterchen.

"Sie ist ein bisschen langsam", erklärt Schäfer Kolecki etwas später. Da liegt das kleine Bündel bereits im Stroh, wird sorgsam von allen Seiten von der Mutter abgeleckt und geputzt, hier noch und da. Das Kleine ist unruhig, hat etwas ganz anderes im Sinn. Hunger, da hinten, da irgendwo muss es doch sein..... . Die wackligen Beinchen tragen noch nicht, die Versuche aufzustehen, bleiben Versuche. Noch. Denn nur wenige Minuten später wird es gelingen, das kleine noch etwas feuchtklebrige Lämmchen wird zum ersten Mal auf eigenen Beinen stehen. Instinktiv wird es in die richtige Richtung tapsen, suchend die Nase nach oben gereckt und dann, endlich, die Stärkung. Gierig saugt es an den Zitzen der Mutter, bis diese sich dreht, das Kleine sanft aber bestimmt ins frische Stroh schupst. Weiter abschlecken, sie ist noch nicht fertig.

Olaf Kolecki, Vollbart, Filzhut, Wollpullover unter der Jacke, hat dunkle Schatten unter den Augen, welche nun glänzen beim Anblick des kleinen Bündels. Er hat anstrengende Tage und Nächte hinter sich. Um die dreihundert Lämmer erwartet er für dieses Frühjahr. Ungefähr hundert suchten sich als Geburtstermin die Ostertage aus. An Schlaf ist da nicht zu denken, spätestens nach zwei Stunden wieder in den Stall, schauen ob alles gut läuft für die Muttertiere und ihre Jungen. Hundert Geburten in vier Tagen, das heißt Dauereinsatz für den Schäfer.Mäh, mäh hallt es durch den Stall, mal noch recht piepsig, doch die zarten Stimmchen gewinnen schnell an Volumen. Mäh aus der Ecke und aus der, aus vielen Kehlen, manch älteres Schaf ist auch dabei. Die kleinen Schäfchen hüpfen durch den Stall, suchen sich Spielgefährten, üben die ersten Bocksprünge. Andere kuscheln lieber, im Stroh oder einfach alle zusammen. Weiße, schwarzen, gescheckte Lämmchen, wollig weich und mit großen Kuschelfaktor.Den Sonntag vor Ostern hatte Kolecki plötzlich diese Idee. Warum an Ostern nicht mal den Leuten aus der Umgebung den Stall und die Tiere zeigen? Tage des offenen Stalls. Kolecki setzte den Gedanken in die Tat um und war überrascht, es kamen viele Besucher. Zu den mäh reichlich, oh, wie süß, schau mal, und andere Begeisterungsrufe. Vor der Tür viele Berliner Autokennzeichen aber auch Leute aus der Umgebung, junge, ältere, Kinder. Natur so nah, das lockte auch ohne viel Werbung. Und dazwischen Kolecki, verteilt Heu und Stroh, beantwortet Fragen, kontrolliert den Nachwuchs. Die meisten Geburten waren unproblematisch, selbst ist das Schaf. In einem Fall konnte dann aber nicht mehr geholfen werden. Zwei Lämmer hatten sich gleichzeitig auf den Weg in die unbekannte Welt gemacht und steckten gemeinsam im Geburtskanal fest. Für die Kleinen endete das leider tödlich. Sobald alle Schafe geboren sind, wird es für die Herden wieder auf die Weiden gehen. Kolecki betreibt mit seinen Schafen Grünland-Landschaftspflege. Die Schafe halten die Wiesen kurz, sorgen so für eine schonende Landschaftspflege, erhalten den typischen Brandenburger Charakter. Kolecki setzt hierfür auf bedrohte Nutztierrassen. Skudden, Jakobsschafe, Bentheimer Schafe, Merino-Landschafe und Rauwollige-Pommersche-Landschafe. Etwa eine Woche bleiben die Schafe auf der eingezäunten Weidefläche. Dann setzt Kolecki neue Pfähle in die Erde, spannt neue Zäune und die Tiere ziehen um.Bis dahin ist noch etwas Zeit. Das Mutterschaf bemüht sich weiter und schleckt. Inzwischen sieht ihr Junges fast schon wie ein kuscheliges Lämmchen aus. Andere Lämmer kommen hinzu, fordern die Jungen zum Spielen auf, stupsen sie mit den Nasen an, tollen und springen. Die Mutter vertreibt sie noch, kleiner Schups mit dem Kopf, noch nicht. Sie putzt wirklich sehr ausgiebig. Das ältere der beiden Lämmchen nutzt seine Chance, stakst vorsichtig durch das Stroh, schaut hier, schnüffelt dort. Die Welt will erkundet sein, auch für kleine Schäfchen.