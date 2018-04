Weitere Ortsteile in Werneuchen?

Olav Schröder

Werneuchen (MOZ) Eine Bürgerbefragung zur Bildung von weiteren Ortsteilen wird es in Werneuchen geben. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend beschlossen. Sowohl Werneuchen als auch Werneuchen-Ost kommen als Ortsteile in Frage.

Die Bildung weiterer Ortsteile ist in der Stadtverordnetenversammlung nicht unumstritten. Klare Befürworten sind Sebastian Gellert von der einreichenden Fraktion WIW/WpS sowie Thomas Gill (SPD). Die Stärkung der demokratischen Rechte der Einwohner sei das Ziel der Bildung eines Werneuchener Ortsteils mit Ortsbeirats. Bislang haben lediglich die kleineren Ortschaften im Stadtgebiet diesen Status erhalten. Gellert verwies auf die Beispiele Panketal, Wandlitz und Ahrensfelde. Dort würden auch die größten Orte wie Zepernick, Ahrensfelde und Wandlitz selbst Orsteil-Status genießen. Selbstverständlich, so Gellert, würde die Werneuchener Stadtverordnetenversammlung die abschließende Entscheidungsbefugnis behalten. Der Vorteil von Ortsteilen mit Ortsbeiräten sei jedoch, dass die Anliegen der Bürger eine Stimme erhielten, diskutiert und mit einem Meinungsbild in die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden könnten. Diesen Vorteil würden bislang nur die einzelnen Ortsteile, nicht jedoch das Stadtgebiet genießen.

„Eigentlich würden wir diese Gremien gern für alle Siedlungsgebiete schaffen“, betonte Thomas Gill. Aus kommunalrechtlichen Gründen dürfen zusammenhängende Siedlungen jedoch nicht in Ortsteile gegliedert werden. Die Bildung eines Ortsbeirates bietet aber die Chance, dass die Siedlungsgebiete in dem Beirat vertreten seien. Im Gegensatz zu den Fusionen zur Gebietsreform im Jahr 2003 wachse Werneuchen wieder. Daher sollte für die Bürger die Möglichkeit geschaffen werden, sich einzubringen.

Es gab auch skeptische Stimmen. „Was wird ein Ortsbeirat besser machen, als zum Beispiel auch die vielen Aktivitäten von Bürgern und Vereine in der Stadt?“, fragte Holger Schulze (Linke). Er zeigte sich wenig angetan davon, „10 000 Euro für etwas auszugeben, was funktioniert“. Werneuchen benötige eine Vertretung, jedoch nicht in dieser Größenordnung. Alexander Horn (Linke) warnte vor Überschneidungen von Zuständigkeiten und längeren Bearbeitungszeiten aufgrund zusätzlicher Sitzungen. Auch wies er darauf hin, dass ein Ortsbeirat viele Aufgaben der Verwaltung übernehme, angefangen von der Organisation von Veranstaltungen bis hin zu Bürgersprechstunden.

Uwe Scholz (UWW/Unabhängige) erinnerte daran, dass sich im Vorfeld der wieder eingeführten Eigenständigkeit von Löhme rund zwei Drittel der Anwohner mit einer Unterschriftensammlung dafür ausgesprochen hätten. Wenn die Bürger in Werneuchen einen Beirat möchten, so Scholz, sollte ein Ortsteil gegründet werde.

Bürgermeister Burkhard Horn (Linke) griff den Vorschlag für eine Bürgerbefragung auf, um ein aussagekräftiges Meinungsbild zu erhalten. Er selbst kündigte an, sich der Stimme zu enthalten. Er erinnerte an die Diskussion vor 15 Jahren. Damals sei auf einen Werneuchener Ortsbeirat verzichtet worden, um keine Polarisierung zwischen Werneuchen und den Ortsteilen entstehen zu lassen. Den Gedanken wolle er nicht aufgeben, möchte sich aber auch Neuem nicht in den Weg stellen.

Bereits in der Einwohnerfragestunde hatte eine Anwohnerin auch Werneuchen-Ost als Ortsteil vorgeschlagen. Viele Probleme der Siedlung würden gar nicht wahrgenommen. Da Werneuchen-Ost im Gegensatz zu den anderen Siedlungen deutlich vom übrigen Stadtbereich getrennt ist, ist auch in diesem Fall eine Ortsteilbildung möglich. Andere Möglichkeiten gibt es laut Verwaltung nicht.

Einhellig beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Durchführung einer Bürgerbefragung zur Bildung von weiteren Ortsteilen in der Stadt. Den konkreten Beschlusstext wird die Verwaltung vorlegen. Der Hauptausschuss wurde autorisiert, in seiner nächsten Sitzung darüber zu entscheiden.