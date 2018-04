Unvergessenes Spiel gegen Juventus

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das vergangene historische Sportfoto animierte viele Leser zum Mitmachen. Zu sehen war ein Zweikampf zwischen Luciano Spinosi (links) und Frieder Andrich im UEFA-Cup-Hinspiel zwischen Vorwärts Frankfurt und Juventus Turin. So schrieb uns Thomas Fröhlich aus Frankfurt, dass das Spiel am 18. September 1974 vor 20 000 Zuschauern stattgefunden hat. „Rechts auf dem Foto ist Frieder Andrich zu sehen im Zweikampf mit Fabio Capello. Dahinter beobachtet Jürgen Piepenburg das Ganze. Ein Bekannter von mir war beim Spiel und holte sich vor der Partie ein Autogramm am Nebenplatz beim Aufwärmen von der Torwartlegende Dino Zoff.“

Ins Schwärmen geriet auch Siegfried Conradi aus Frankfurt. „Ja, das waren noch Zeiten! Das Spiel gewann der FCV mit 2:1 – das Rückspiel wurde 0:3 verloren. Es war mein erstes UEFA-Cup-Spiel, das ich vor Ort erleben durfte. Es hat bei mir unheimlich Eindruck hinterlassen. Das Spiel fand unter Flutlicht statt und es war rammelvoll und sehr laut. Ich musste mich zwischen den Zuschauern vorarbeiten, um etwas zu sehen, denn ich war noch nicht groß und erst 13 Jahre alt“, erzählt Conradi, der für seine Antwort ein Cap und eine Tasse im MOZ-Design erhält, die er sich im Sauerhaus abholen kann. Frank Richter aus Güldendorf hat ebenfalls noch lebhafte Erinnerungen an die Partie. „Ich habe damals jedes Spiel gesehen und auch alle Programmhefte aufbewahrt“, berichtet er.

Auch Volker Rudolph war damals im Stadion der Freundschaft dabei. „Im Bild beim Schuss ist der Siegtorschütze Horst Krautzig zu sehen. Dahinter verdeckt ist Torjäger Jürgen Piepenburg. Links müssten die Juve-Spieler Cucureddu und Bettega zu sehen sein“, zählt er alle Personen genau auf. „Ich habe das Spiel als 13-Jähriger mit meinem Schulfreund Bernd Krüger gesehen. Mein Vater hatte für Empor Beeskow Karten besorgt und wir durften mit den zwei ,Barkas-Besatzungen’ mit. Diese Partie wird immer im Gedächtnis bleiben, auch als großes Spiel des in der 15. Minute für den verletzten Torwart Kahnt eingewechselten Ecki Kreutzer. Die Zeitungsüberschrift lautete damals ,Molto Bene für einen Neuling!’“

Diese Woche zeigt der Stadtbote zwar kein besonders kniffliges historisches Foto, wir wollen aber etwas mehr erfahren: Wo, mit wem und mit welchen Emotionen haben Sie das abgebildete Ereignis verfolgt? (hrö)

