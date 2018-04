Volker Musick gibt SSV-Traineramt ab

Roland Hanke

Friedland (MOZ) Überraschender Wechsel auf der Trainerbank der Handball-Männer des SSV Rot-Weiß Friedland. Der bisherige Chefcoach Volker Musick bestätigte am Freitag, dass er sein Amt seit Donnerstagabend nicht mehr bekleidet. Er wollte sich nicht weiter über die Gründe äußern. Den Posten hat für die letzten vier Saisonpartien der bisherige Co-Trainer und frühere SSV-Spieler Ronny Kohle inne.

„Das kam für uns auch überraschend. Eigentlich wollte Volker Musick erst zum Saisonende als Trainer unserer ersten Männermannschaft aufhören“, sagte Vereinschef und Handball-Abteilungsleiter Henrik Schlünz am Freitag. „Wir danken Volker für die geleistete Arbeit bei den Männern. Er wird uns im Verein erhalten bleiben sowie im Jugendbereich und in den Handball-Arbeitsgemeinschaften an den Schulen weiter wirken.“

Es habe laut Schlünz zwischen dem bisherigen Cheftrainer und der Mannschaft unterschiedliche Auffassungen und Missverständnisse gegeben. Das dürfte wohl auch an der bisher wenig berauschenden Saison der Rot-Weißen liegen, die nach nur zwei Siegen und zwei Unentschieden Vorletzter sind. Nun gelte es, dass sich die Männer intensiv auf das nächste Spiel am 14. April bei Schlusslicht HV Calau vorbereiten.