Landesliga-Derby steigt in Schöneiche

Roland Hanke

Fürstenwalde/Schöneiche/Beeskow (MOZ) Für die Fußball-Fans der Region hat das Wochenende einiges zu bieten. Der FSV Union Fürstenwalde spielt in der Regionalliga am Sonntag daheim. Tags zuvor gibt es ein Derby in der Landesliga Süd.

Dazu erwartet Germania Schöneiche in der heimischen CKS-Arena den FV Blau-Weiß Briesen. Es ist am Sonnabend, ab 14 Uhr, zugleich ein Duell der Tabellennachbarn. Der Gastgeber geht mit 25 Punkten als Achter ins Rennen gegen die mit einem Spiel mehr einen Rang und Zähler dahinter liegenden Odervorländer.

„Der Tabellenstand interessiert mich in der Regel nicht. Wichtig ist, dass die Jungs sich weiterentwickeln und ihr Potenzial im Spiel auf den Platz bringen“, sagt Germania-Trainer René Kanow, dessen Team vor Wochenfrist im Nachholspiel gegen Tabellenführer Preußen Blankenfelde-Mahlow an gleicher Stelle 0:2 verloren hatte.

Danach wurde im Training „an einigen Stellschrauben gedreht. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Die Jungs wollen wie immer drei Punkte holen“, sagt der Germania-Coach. Er muss allerdings umstellen, da einige Spieler in der Woche krank waren. „Wir hoffen, dass bei dem angekündigten besten Fußball-Wetter auch mehr Zuschauer kommen als zuletzt.“

Zumal die Briesener bestimmt einiges an eigenem Anhang mitbringen werden, wie bereits im Vorfeld zu hören war. Gute Stimmung herrscht auch bei den Blau-Weißen, die ihr Oster-Nachholspiel beim Kolkwitzer SV 2:0 gewonnen hatten, auf jeden Fall. „Wenn die Mannschaft so spielt wie in Kolkwitz, rechne ich mir auch etwas in Schöneiche aus“, sagt Ronny Pesch. „Das Derby mit Germania ist immer schwer.“

Verzichten muss der Coach auf jeden Fall auf Kapitän Mathias Klein (Oberschenkelverletzung), ein Fragezeichen steht noch hinter Torwart Kevin Schulz, der sich in Kolkwitz an der Schulter verletzte. Die Blau-Weißen hatten das Hinspiel mit 0:2 verloren und wollen das jetzt wieder gutmachen.

Wer von den Fans dann von Landesliga-Fußball noch nicht genug hat, kann sich nach dem Derby noch den Rest der Partie zwischen dem FSV Union Fürstenwalde II gegen Spitzenreiter Blankenfelde-Mahlow im Friesenstadion (Beginn 15 Uhr) ansehen. Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage der Domstädter bei der SG Burg „wollen wir versuchen, uns die Punkte gegen den Tabellenführer zu holen“, kündigte Spieler-Trainer Christian Mlynarczyk an.

Vielleicht bekommt er ja etwas Unterstützung aus der Ersten des FSV Union. Die hat allerdings ebenfalls ein Heimspiel. Sie erwartet am Sonntag, ab 13.30 Uhr, in der Bonava-Arena die TSG Neustrelitz, womit nach dem 2:2 am Mittwoch beim FSV Luckenwalde die englischen Wochen für die Fürstenwalder weitergehen. Dabei sind sie in den vergangenen vier Partien ungeschlagen – drei Unentschieden und ein Sieg.

Gegen den Vorletzten wollen die Unioner möglichst einen Heim-Dreier landen. „Ich hoffe, dass wir die richtigen Schlüsse aus dem Mittwochabend ziehen“, sagt Trainer Matthias Maucksch, der bis auf die Langzeitverletzten Martin Zurawsky, Alexander Wuthe, Alexandros Dingas und Marko Rademacher seinen Kader komplett zur Verfügung hat. Das Team absolvierte jetzt zum zweiten Mal eineinhalb Stunden eine Yoga-Einheit, „um in den schweren englischen Wochen Seele und Körper wieder aufzufrischen“, erklärt der Union-Coach.

In der der Landesklasse Ost (Sonnabend, 15 Uhr) – gibt es in der Region ein Spitzenspiel. Die viertplatzierten Preußen aus Beeskow erwarten im Sport- und Freizeitzentrum den Tabellendritten Grün-Weiß Rehfelde aus Märkisch-Oderland zum Ostbrandenburg-Duell. Beide schwimmen derzeit auf einer Erfolgswelle. Beeskow hat in den vergangenen vier Punktspielen drei Siege und ein Unentschieden eingefahren, Rehfelde in den letzten fümf Punktspielen drei Siege und zwei Remis.

„Das wird sicher eine interessante und enge Partie mit offenen Ausgang. Beide Teams haben zuletzt viel und erfolgreich gespielt. Wir sind zufrieden, dass wir soweit oben stehen“, sagt Rehfeldes Trainer Helmut Fritz. Er hat nach eigenen Angaben alle Mann an Deck.

Ähnlich sieht es bei Gastgeber Beeskow aus, bei dem nur Uwe Borrasch nicht dabei ist. „Nach den drei Spielen in fünf Tagen über Ostern waren die Jungs ziemlich platt. So etwas anzusetzen, ist unverantwortlich“, sagt Preußen-Trainer Robert Fröhlich. „Wir wollen gegen den starken Gegner unsere Serie fortsetzen. Das wird wohl eine Frage der Konzentration und Cleverness. Und ich hoffe, dass unseren neuen Tornetze zu unseren Gunsten eingeweiht werden.“

Auswärts müssen Preußen Bad Saarow – gegen Beeskow und Rehfelde jeweils ein Remis geholt – bei Blau-Weiss Markendorf, der Storkower SC bei Union Bestensee und der SV Woltersdorf bei Eintracht Königs Wusterhausen ran. In fremden Gefilden agiert auch der FV Erkner in der Landesliga Süd bei Phönix Wildau.