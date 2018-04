Mit Gedichten und Rezepten zum Frühlingsfest

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Lust auf Bücher zu jeder Jahreszeit will die Verlagsbuchhandlung „Ehm Welk“ wecken. Sie öffnet am Sonnabend und Sonntag zum Frühlingsfest in der Innenstadt ihre Pforten und will bei schönem Wetter mit ihren Büchern sogar vor die Ladentür ziehen. „Unser Angebot ist auf den Frühling ausgerichtet. Wir präsentieren Gartenliteratur, neue Kochbücher und Bände mit Frühlingsgedichten“, informiert Inhaberin Karla Schmook.

Nach dem Umzug des Traditionshauses von Angermünde nach Schwedt macht die Buchhandlung regelmäßig Zusatzangebote für die Leser. Das neueste ist eine „Karte für die Buchkultur“. Die Karte ist kostenlos und offeriert den Besitzern nicht nur Leseempfehlungen, sondern weist auf Literatur-Reisen, Lesungen und kulturelle Veranstaltungen hin. Karteninhaber können dabei von der Kooperation der Ehm Welk-Buchhandlung mit dem Berliner Aufbau Verlag profitieren.

Die ersten Kartenbesitzer gibt es übrigens seit der Lesefahrt der Buchhandlung zur Leipziger Buchmesse. Noch im Bus haben sich die ersten Literaturfreunde dafür interessiert. Maria Hegeholz aus Gartz zählte dazu. Sie gehört zur Manga-Fangemeinde. Das sind Liebhaber von Comics und Anime aus Japan, die auf der Buchmesse ihr erstes Treffen des Jahres hatten. „Ich habe viele Kontakte geknüpft und die japanische Lebensart genossen. Ich fand es toll, berühmte Zeichner der Manga-Szene treffen zu können“, schwärmt Maria Hegeholz.

Karla Schmook und ihr Team bereiten gerade den Welttag des Buches vor, der am 23. April begangen wird. Für die Unesco gilt er als Feiertag für das Lesen. Die Verlagsbuchhandlung in der Vierradener Straße lädt sich zwei Schulklassen ein. Silvio Moritz von der Regionalmarke Uckermark und ein Schauspieler der Uckermärkischen Bühnen lesen dann Schülern vor.

„Für die Literaturförderung und das Verbreiten schöner Literatur sind wir immer zu haben“, sagt Stephanie Schmook, die wie ihre Mutter Buchhändlerin ist und im Familienbetrieb mitarbeitet. Das Engagement der Verlagsbuchhandlung wird in diesem Jahr zum elften Mal hintereinander mit dem Gütesiegel für Leseförderung gewürdigt. Eine Jury hat darüber nach mehreren Qualitätskriterien entschieden. Zu diesen Kriterien gehört unter anderem ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment im Bereich der Kinder- und Jugend-bücher.

Das Siegel ist eine Plakette, die die Buchhandlung öffentlichkeitswirksam an die Schaufensterscheibe kleben will. Am 22. April wird das Siegel in der Staatskanzlei Potsdam ver‑liehen.