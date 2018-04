FSV will, Einheit winkt ab

Britta Gallrein und Ingmar Höfgen

Bernau (MOZ) Wer will, wer lehnt ab? Fußballvereine in der Brandenburgliga mussten bis zum 5. April die Unterlagen für einen Aufstieg in die Oberliga einreichen. Die beiden Bernauer Vereine sind da zwiegespalten.Bei Union Klosterfelde und Preussen Eberswalde sind Aufstiegsgedanken nicht realistisch.

„Ein Aufstieg kommt für uns nicht infrage“, bringt es Reinhard Marquardt auf den Punkt. Dabei war sein Verein, die TSG Einheit Bernau, am Stichtag das beste Barnimer Team, lag auf Platz zwei nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Ludwigsfelder FC. Die infrastrukturellen Bedingungen seien bei dem Verein, der das Gelände am Wasserturm nutzt, einfach nicht gegeben für die Oberliga, betont der Präsident.

Der städtische Kunstrasenplatz mit den Ausmaßen 90 mal 35 Meter und dem schwachen Flutlicht sei nicht wirklich oberligawürdig. Es gebe nicht einmal ein Vereinsheim. Lediglich ein kleiner Container neben dem Sanitätstrakt steht zur Verfügung. „Es wurde mal darüber nachgedacht, den Platz zu erweitern, indem man auf die Laufbahn verzichtet, aber davon ist schon lange keine Rede mehr“, bedauert Reinhardt Marquardt. Auch könnte man ein Vereinsheim an den Sanitärtrakt anbauen. „So war es in den ursprünglichen Planungen vorgesehen.“ Doch auch in dieser Richtung bewege sich die Stadt nicht. „Das stört mich eigentlich am meisten, dass wir nicht mal eine Gelegenheit haben, nach dem Spiel noch zusammen zu sitzen, auch mit den Nachwuchsmannschaften, von denen wir mittlerweile ja reichlich haben.“

Dabei hat Einheit eine beachtliche Entwicklung hingelegt, ist nicht nur sechsmal in Folge aufgestiegen von der Kreis- bis in die Brandenburgliga, sondern hat auch die Mitgliederzahl in fünf Jahren von 54 auf 235 Mitglieder gesteigert. „Schade, dass das nicht gewürdigt wird“, schaut Marquardt in Richtung Bernauer Stadtverwaltung. Auch für den sportlichen Leiter Olaf Skotnik ist ein Aufstieg kein Thema. „Unsere Bedingungen geben das nicht her. Außerdem ist die Oberliga nicht lukrativ. Es wird alles teurer, aber mehr Zuschauer hat man trotzdem nicht.“

Anders sieht man das beim FSV Bernau. „Wir reichen die Unterlagen ein“, bestätigt Präsident Mark-André Krüger in Vorfeld des Abgabetermins. „Wenn die Möglichkeit zum Aufstieg da ist, nehmen wir sie wahr.“ Immerhin liegt sein Verein am Stichtag mit nur vier Punkten Abstand auf den Spitzenreiter Ludwigsfelder FC auf Platz drei der Tabelle, unmittelbar hinter dem Ortsnachbarn Einheit. Auch räumlich trennen die Vereine nur etwa 500 Meter. Doch der FSV Bernau kann mit seinem großen Rasenplatz und dem neuen Kunstrasenplatz durchaus Oberligatauglichkeit vorweisen.

Hoffnungen auf den Aufstieg kann sich auch noch der MSV Neuruppin machen. Auch hier wird man die nötigen Unterlagen für den Aufstieg einreichen. Als Vierter der Brandenburgliga mit sechs Punkten Rückstand auf Leader Ludwigsfelde sei der MSV „noch in Schlagdistanz eines Aufstieges“, begründet Jens Reckmann, Sportlicher Leiter des MSV, diese Entscheidung. Auch im vergangenen Jahr habe man einen entsprechenden Antrag gestellt, erinnert sich Reckmann – dann aber lief es sportlich überhaupt nicht mehr. Reckmann sagte weiter, dass die Unterlagen, die bis zum 5. April beim Nordostdeutschen Fußball-Verband abgegeben werden müssen, erst einmal nur eine Vormeldung darstellen. Im Mai müsse man sich dann erklären, ob man tatsächlich in die fünfthöchste Spielklasse möchte. Dabei geht es offenbar nicht um einen Aufstieg um jeden Preis. Als Erster würde der MSV den Gang in die Oberliga auf jeden Fall antreten, als Dritter aber hätte man die Qualifikation sportlich nicht geschafft. Dann müsse man überlegen, ob die Qualität ausreicht, um eine Liga höher zu bestehen.

Als heißester Aufstiegs-Kandidat gilt aber der Ludwigsfelder FC. Präsident Marcel Penquitt sagt: „Wenn sich die Möglichkeit zum Aufstieg ergibt, werden wir sie nutzen, unabhängig vom Tabellenplatz“. Sportlich erwartet Ludwigsfeldes Trainer Volker Löbenberg einen heißen Tanz. Als Grund sieht er die hohe Zahl der fünf möglichen Absteiger aus der Brandenburgliga. Erfurt und Chemnitz droht der Gang in die Regionalliga, von dort kommen dann mehr Teams runter in die Oberligen, wo wiederum Seelow, Frankfurt und Brieselang (Nord) und Krieschow (Süd) in den unteren Dritteln um jeden Punkt ringen. „Das wird noch ein Hauen und Stechen geben“, sagt Löbernberg – auch für die Teams, die auf die Oberliga schielen.

Für Klosterfelde und Preussen sind solche Überlegungen nicht nur aufgrund der derzeitigen Tabellensituation unrealistisch. „Mit unseren Voraussetzungen ist es schon fast ein Wunder, dass wir überhaupt in der Brandenburgliga spielen“, sagte unlängst der Klosterfelder sportliche Leiter, Martin Kochan, auf dir Frage, ob ein Aufstieg Thema ist. Auch Danko Jur lehnte auf Anfrage dankend ab: „Wichtig ist für uns erst einmal der Klassenerhalt, alles andere steht weit dahinter an.“