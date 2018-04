Fußball-Ferien-Camps 2018

Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Auch in diesem Jahr bietet der Fußballverein Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf für Nachwuchs-Fußballer von sechs bis 13 Jahren wieder Ferien-Camps auf dem Waldsportplatz an. Ab 75 Euro gibt es für interessierte Mädchen und Jungen für jeweils fünf Tage Fußballspaß in den Sommer- und Herbstferien. Täglich von Montag bis Freitag, ab 9 bis 16 Uhr.

Unter der Leitung von Roman Sedlak, aktueller Cheftrainer des blau-weißen Landesliga-Teams und Inhaber der DFB-Elite-Jugend-Lizenz, wird altersgerecht und qualifiziert nach den Richtlinien des Deutschen Fußballbundes (DFB) trainiert. Dribbelschule, Ball- An- und -Mitnahme, Schuss- und Fintentechniken, Koordination sowie fußballspezifische Wettkampfspiele stehen dabei im Mittelpunkt. Aber auch wettkampfnahe Trainingseinheiten mit Torerfolgen und andere motivierende Lernsituationen vermittelt der mehrköpfige Trainer- und Betreuerstab, dem diesmal auch aktive blau-weiße Junioren-Fußballer angehören. Natürlich dabei stets im Fokus: Die individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes.

Alle Teilnehmer erhalten auf Wunsch einen beflockten Trikotsatz (T-Shirt, Hose, Stutzen) und einen Fußball. Zur ausgewogenen und gesunden Mittagsverpflegung zählen zusätzlich Obst und ausreichend Getränke. Eine rechtzeitige Buchung (Anmeldung per E-Mail) dieses in der Region beliebten Fußball-Camps für Kinder ist empfehlenswert. (jj)

Nähere Informationen auf www.sv-blau-weiss.net

Die Camp-Termine , 9. bis 13. Juli, 23. bis 27. Juli, 13. bis 17. August, 22. bis 26. Oktober