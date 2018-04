Kämpfer mit starken Fäusten

Christoph Woditschka

Schwedt (MOZ) An insgesamt sechs Wettkampftagen fanden die Landesmeisterschaften im Boxen in allen Altersklassen statt. Der UBV 1948 Schwedt war an allen drei Wochenenden im Einsatz, konnte dabei insgesamt zehn Gold- und vier Silbermedaillen erkämpfen.

Bei den Schülern gewannen Justin Wilhelm-Bril, Adam Shapijanov und Melina Passler Gold für Schwedt. Stefan Wilhelm-Bril erkämpfte Silber. Bei den Kadetten setzte sich Akram Mazaev als Landesbester durch. Daniel Piraliev holte Silber und Nick Donat konnte seinen Landesmeistertitel vom Vorjahr leider aufgrund einer Krankheit nicht verteidigen.

Für die bevorstehenden Deutschen Meisterschaften der Kadetten in Lindow wurden neben Mazaev noch Daniel Piraliev (Vizemeister) und Nick Donat vom Jugendwart des Landes nominiert.

Durch Kristian Weizel, Nassir Panah und Emil Jabs konnte Trainer Maik Schirrmeister insgesamt drei Goldmedaillen in der Altersklasse Jugend feiern. Bei den Männern kamen durch Rafael Piraliev, Jeremy Gonschorek und Roy Baumann nochmal drei Goldene dazu.

Erfreuliche Leistungen zeigten außerdem die Meisterschaftsdebütanten des UBV Elias Wetzel (Bronze), Yannick Netek, Ricardo Labes und Daniel Piraliev (alle Silber).

Das Publikum in der Sporthalle in Brandenburg an der Havel bekam am letzten Wettkampf-Wochenende ansprechenden Boxsport zu sehen. Die Kämpfe fanden in den Altersklassen der männlichen und weiblichen Junioren (U 17), der Jugend (U 19) sowie bei den Männern statt. Bereits am ersten Tag gab es bei den Männern einen sehenswerten Finalkampf. Im Limit bis 75 kg überzeugte Alexander Jegorov vom Boxsportverein Potsdam gegen seinen Gegner Islam Mashaev vom Boxring Zehdenick. Jegorov boxte sauber und taktisch klug und wurde am Ende verdient Landesmeister.Oskar Sobieszczyk (Ludwigsfelde) der an der Sportschule in Frankfurt (Oder) trainiert, und Björn Fischer (Cottbusser BV) bildeten den Auftakt am letzten Tag. Ersterer, der deutsche Meister der Kadetten 2017, ist eines der größten Talente im Brandenburger Boxsport. Sein Gegner Björn Fischer fand nur selten Mittel gegen den überlegenen Kampfstil des Ludwigsfelders und unterlag diesem am Ende deutlich.

Bei der weiblichen Jugend überzeugte die Deutsche Meisterin 2017, Johanna Müller, aus Cottbus. Sie ließ ihrer Gegnerin Anna Tarnowska von Preussen Frankfurt (Oder) nicht den Hauch einer Chance und siegte durch RSC in der ersten Runde. Den Abschluss der LM bildete das Finale im Superschwergewicht 91 kg. Giorgio Witte vom Bernauer Box-Camp Barnim und Frederik Dunkelmann von der Boxunion Strausberg lieferten sich ein Gefecht auf Biegen und Brechen, welches der Bernauer knapp für sich entschied. Ein großes Dankeschön gilt den vielen fleißigen Helfern für die organisatorische Sicherstellung und die gastronomische Versorgung an den drei Wochenenden.

Für das internationale Ostseepokalturnier in Stralsund wurden mit Adam Shapijanov, Akram Mazaev und Nick Donat gleich drei UBV-Boxer vom Landestrainer für das Team Brandenburg nominiert. Mit Boxern aus knapp zehn Landesverbänden sowie Teams aus Holland, Dänemark, Tschechien und der Schweiz war das Turnier hervorragend besetzt. Die drei Schwedter rechtfertigten ihre Nominierung und trugen mit zweimal Gold (Shapijanov, Mazaev) und einmal Silber (Donat) maßgeblich dazu bei, dass das Team Brandenburg den Mannschaftspokal gewann. Akram Mazaev wurde außerdem als bester Boxer seiner Altersklasse ausgezeichnet.