Motoren dröhnen wieder

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Berlin/Brandenburg-Meisterschaft der Motocross-Fahrer hat begonnen. Nachwuchsfahrer in den Klassen 50 ccm (6 bis 9 Jahre), 65 ccm (8 bis 12 Jahre) und 85 ccm (10 bis 16 Jahre) absolvierten vor Kurzem beim MSC Templin im Kieferngrund ein Trainingslager, in dem sie sich den letzten Schliff für anstehende Aufgaben holten. Für die Senioren ab 35 Jahren wurde es eine Woche später schon ernst. In Kolkwitz ging es beim MSC Hänchen am Ostermontag um erste Meisterschaftspunkte. 21 von 24 Startern verbuchten erste Zähler. Den Tagessieg fuhr Ronny Herlitschke vom MSC Fürstlich Drehna ein, der beide Läufe gewann und 50 Zähler einheimste. Den zweiten Platz erreichte Stefan Schulzendorf (MSC Fürstlich Drehna), punktgleich (42) mit Oliver Simon vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow, der Dritter wurde. Aus Uckermarksicht waren noch Danny Siromski vom MSC Parmen (30 P./Platz 6) und Thomas Günter vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow (23/Platz 9) an der Punktevergabe beteiligt. An diesem Sonnabend und Sonntag geht es schon wieder in den nächsten Klassen weiter. Beim MCC Bensdorf werden Läufe in den Klassen 65 Kubikzentimeter, MX 2, Senioren ab 35 Jahre und Ladies ausgetragen.

In zwölf Motorsport-Kategorien werden in diesem Jahr Meisterschftspunkte vergeben – angefangen von 50-Kubikzentimeter-Maschinen mit sechs- bis neunjährigen Fahrern bis hin zur Ladies-Klasse. Auch drei uckermärkische Vereine treten im Laufe der Saison als Gastgeber auf. Der MSC Templin empfängt am 27. Mai im Kieferngrund Fahrer der Klassen 65 ccm, Clubsport und MX1. Der MSC Parmen lädt dann am 10. Juni auf seine Strecke ein (Clubsport, MX1, Senioren ab 35 Jahre). Am 23. September ist der MC Schwedt in den Müllerbergen Gastgeber für die Motocrosser (65 ccm, MX2, Ladies,Senioren ab 35).

Auch im benachbarten Barnim rollten die Maschinen wieder. In der Schönfelder MX-Arena wurden Rennen um den Barnim-Cup ausgetragen. Traditionell nutzt der ausrichtende MC Bernauer Schleife diesen Termin als Auftakt für die neue Saison. In Anbetracht der bescheidenen Wetterbedingungen waren die Mienen bei Ausrichtern und Fahrern nicht gerade freudestrahlend. Regen hatten die Piste in ein tiefes und schwer befahrbares Gelände verwandelt, dem Fahrer und Technik Tribut zollten.

Aufgrund der Wettersituation entschied sich die Rennleitung dazu, nur einen Wertungslauf pro Klasse auszufahren. Mit viel Spannung wurde das Rennen der Senioren erwartet. Altmeister und Topfavorit Sven Philipp gab dabei nach über einjähriger Verletzungspause sein Comeback. Der Panketaler musste seine Siegesambitionen nach einer Startkollision jedoch zeitig begraben. André Weinert streckte den Siegerpokal in die Höhe. Sehr zufrieden war auch der Schönower Jens Haberkorn, der seine Maschine auf einem vielbeachteten fünften Platz abstellte. Sieger bei den 125ern wurde der Mecklenburger Sascha Hemmerling. Jule Stannek vom gastgebenden MC Bernauer Schleife wurde in ihrer Klasse sehr gute Vierte. Bei den Hobbyfahrern siegte der Eberswalder Falko Schröder.„Wir haben trotz widriger Bedingungen tollen Sport gesehen. Leider fehlten uns wetterbedingt viele Starter und Zuschauer, sodass der heutige Tag ein finanzielles Loch in unsere ohnehin schmale Kasse reißen wird.“, zieht der nachdenkliche Clubchef Dirk Stannek Fazit.