40 000 Krokusse am Spreeufer

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstenwalder Brunnen sollen bald angestellt werden. „Anfang der Woche beginnen wir im Stadtpark mit dem Brunnen“, sagt Susanne Kleinschmidt von der Fachgruppe Kommunalservice. Insbesondere beim Grasnick-Brunnen in der Eisenbahnstraße und bei den Kindern unterm Regenschirm in der Mühlenstraße müsse man den letzten Frost abwarten, damit die dünnen Zuführungsleitungen nicht wieder einfrieren, so Kleinschmidt. Optimistisch ist sie, dass dann auch die Frühblüher auf den Flächen der Stadt ihr Blüten zeigen. Am Spreeuferpark können sich zum Beispiel Spaziergänger über ein Farbenspiel freuen. Hier kamen rund 40 000 Krokusse in die Erde.