Ein sensibles Bauvorhaben

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Straße hinunter zum Oderdeich, in den Lebuser Busch, ist ein Sanierungsfall. Das bekommen unter anderem die Fahrer der Entsorgungsfahrzeuge, die das Klärwerk ansteuern, zu spüren. Im Bauausschuss wurde jetzt die Planung zum Ausbau der Straße vorgestellt.

Bis zum Ortsausgang ist die Lebuser Neue Lindenstraße glatt und schön. Kein Wunder, die kommunale Straße ist 2011 ausgebaut worden. Doch hinter dem Ortsausgangsschild wird es für Kraftfahrer ungemütlich: Die Ränder der schmalen Straße, die sich hinunter ins Bruch schlängelt, sind ausgebrochen, auf ihr gibt es viele, teils tiefe Löcher.

Die Leidtragenden sind nicht nur Anwohner und Touristen, die an den Oderdeich wollen, sondern auch die Fahrer der Entsorgungsfahrzeuge, die mobil entsorgtes Abwasser zum Lebuser Klärwerk des Fürstenwalder Wasser- und Abwasserzweckverbandes (ZVWA) bringen. „Wir müssen die Straße unbedingt in Ordnung bringen“, resümierte der Stadtverordnete Wolfgang Gerlach am Donnerstagabend in der Beratung des Bau- und Ordnungsausschusses der Stadt.

In der stellte Lutz Schimke vom Frankfurter Planungsbüro IGF den Entwurf der Planung zum Ausbau der rund einen Kilometer langen Straße in den Lebuser Busch vor. Vorgesehen ist demnach der Ausbau in zwei Abschnitten: bis zum Klärwerk und hinunter bis zum Oderdeich.

Wegen der stärkeren Befahrung mit schweren Fahrzeugen sei es nötig, den ersten, rund 470 Meter langen Abschnitt – wie bereits den innerörtlichen Teil der Neuen Lindenstraße – 4,75 Meter breit auszubauen, legte Lutz Schimke dar. Für den zweiten, rund 600 Meter langen Abschnitt, ab dem Abzweig nach Klessin, würde eine Ausbaubreite von 3,50 Metern reichen, so der Bauplaner. Für den Begegnungsverkehr hat er mehrere Ausweichstellen vorgesehen.

Der sehr marode Zustand, sowohl der Asphaltdecke als auch der darunter befindlichen Schlackeschicht, mache einen grundhaften Ausbau zumindest im ersten Abschnitt dringend erforderlich, erklärte Schimke den Mitgliedern des Fachausschusses. Für den zweiten Bauabschnitt hinter dem Klärwerk könnte eine Deckensanierung ausreichend sein.

Schimke kam mit einer guten Nachricht, was den Baugrund betrifft, in die Beratung: Dessen Untersuchung habe an zehn Bohrungen ergeben, dass alle vom Ausbau betroffenen Schichten nicht kontaminiert sind. Andernfalls hätte die nötige spezielle Entsorgung des Aushubs die Baukosten weiter in die Höhe getrieben, erläuterte der Planer. Er rechnet mit einer Ausbautiefe von rund 65 Zentimetern.

Im Zuge einer ersten Befragung von Trägern öffentlicher Belange hat sich jedoch heraus gestellt, dass es sich dennoch um eine sensible Baustelle handeln wird. Denn das Gebiet ist ein Bodendenkmal. Hier soll sich ein Eisen- und Bronzezeitliches Gräberfeld befinden. Damit ist eine denkmalrechtliche Begleitung zu erwarten.

Wegen des europäischen FFH-Schutzgebietes habe die Naturschutzbehörde zudem eine artenschutzrechtliche Vorplanung gefordert, berichtete Lutz Schimke. Die untere Abfallbehörde habe die Berücksichtigung der ehemaligen Müllkippe und der Katastrophenschutz die Gewährleistung der Zufahrt zum Deich im Ernstfall angemahnt.

Damit ist klar, dass es mit den für den reinen Straßenausbau geschätzten Kosten in Höhe von rund 240 000 Euro für den grundhaften Ausbau des ersten und 275 000 Euro für den zweiten Abschnitt bzw. 100 000 Euro für die reine Deckensanierung im Busch nicht getan wäre. Schimke veranschlagte dazu rund 15 Prozent Bau-Nebenkosten.

Mit einem Bau sei in diesem Jahr ohnehin nicht zu rechnen, erklärte der Leiter der Bau- und Ordnungsverwaltung des Amtes Lebus, Mike Bartsch. Denn noch sei nicht einmal der Haushaltsplan für dieses Jahr von der Kommunalaufsicht genehmigt. Die Amtsverwaltung wolle angesichts der finanziell prekären Lage der Stadt Lebus zudem prüfen, ob es Fördermöglichkeiten für das Bauvorhaben gibt.

Der Stadtverordnete Michael Karcher fragte in dem Zusammenhang, ob der Fürstenwalder Verband einen Ausbaubeitrag für den Klärwerksbereich zahlen muss.? Die Frage wird geprüft. Sein Abgeordnetenkollege Urs Walter regte an, zu prüfen, ob es nicht gut wäre, eine Einspeisemöglichkeit für die mobilen Abwasser an der Bundesstraße 112 zu schaffen und eine Leitung zum Klärwerk zu bauen. Sicher scheint indes lediglich zu sein, dass der Ausbau der Straße in Jahresscheiben erfolgen wird.