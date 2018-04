Dorfhaus / vp

Viola Petersson

(MOZ) Von

Von der Rüster zu den Tannen – auf dem Festplatz Sommerfelde entsteht gerade das neue Dorfgemeinschaftshaus des Eberswalder Ortsteils. Im Sommer soll es bezugsfertig sein. In Kürze startet der Innenausbau.

Ortsvorsteher Werner Jorde hält seine Sprechstunden einstweilen im Feuerwehrgerätehaus ab. Die Sportgruppe ist aufs Bürgerbildungszentrum ausgewichen, trainiert dort. Die Skatfreunde treffen sich vorübergehend bei den Mitstreitern selbst. Doch das Ende der Provisorien ist in Sichtweite. „Ende Juni wollen wir fertig sein. Einschließlich der Außenanlagen“, sagt Bert Bessel, Leiter des Hochbauamtes im Eberswalder Rathaus beim Vor-Ort-Termin. Die Firmen lägen im Zeitplan. Und „grob im Kostenrahmen“. Bislang.

Aktuell laufen nämlich sieben Ausschreibungen zum Innenausbau. Das Ergebnis bleibe abzuwarten. Mit Blick auf das konjunkturelle Hoch seien zumindest keine Preisersparnisse zu erwarten. Mitunter müssten Bauherren gar Ausschreibungen aufheben, da überhaupt keine Angebote eingingen. Die Auftragsbücher der Baufirmen seien einfach voll, weiß Bessel.

Gleichwohl ist er zuversichtlich. Die Zuschläge für den erweiterten Rohbau waren komplett an einheimische Unternehmen gegangen. Momentan seien noch die Dachklempner am Werke. Danach soll der Innenausbau starten. „Wir haben das Vorhaben in zwölf Lose geteilt, damit eben auch regionale Firmen zum Zuge kommen“, beschreibt Bessel die Strategie der Stadtverwaltung. Insgesamt seien für den Neubau gut 200 000 Euro veranschlagt. Wovon etwa 180 000 Euro als „förderfähig“ gelten. Über den EU-Fonds ELER für ländliche Räume erhält Eberswalde so einen Zuschuss von immerhin 135 000 Euro. Die „restlichen“ gut 65 000 Euro kommen aus dem städtischen Etat.

Gut 200 000 Euro für ein Dorf mit 450 Einwohnern, freilich das ist ein „Batzen Geld“, wie es Bürgermeister Friedhelm Boginski bei der Bürgerversammlung im Herbst formuliert hatte. Und dennoch kein Luxus. Der Eingeschosser mit Pultdach sei „nach dem Bedarf der Sommerfelder und in aller gebotenen Bescheidenheit“ geplant worden, betont Bessel. Kein Schnickschnack, ein reiner „Zweckbau“ mit einer Nutzfläche von 100 Quadratmetern. Multifunktionsraum, Teeküche, „Stuhllager“, zwei Toi-letten (eine von außen begehbar), Hausanschlussraum mit Holzpelletheizung, dazu eine überdachte Terrasse.

Der Amtsleiter erinnert an die Vorgeschichte, an die Sommerfelder Besonderheit. Zum 30. September waren der Kommune die bisherigen Gemeinderäume in der alten Dorfschule an der Rüster gekündigt worden. Der Eigentümer hatte Eigenbedarf angemeldet. Ortsvorsteher, Ortsbeirat, Vereine mussten also das Feld räumen. Und das Feuerwehrdepot hatte sich als zu klein erwiesen, um alle aufzunehmen. „Deshalb dieser Ersatzneubau hier.“ Der Standort Zu den Tannen 10 wiederum habe sich angeboten. Er wird durch die Sommerfelder seit Jahren als Festplatz genutzt.

Die grünen Fensterrahmen und Türen leuchten bereits – und stellen farblich die Verbindung zu besagten Tannen her. Später folge an der Fassade noch das Ortswappen mit stilisierten grünen Wäldern. Sommerfelde ist dank des Projekts der einzige dörfliche Ortsteil von Eberswalde mit einem eigenen Bürgerhaus. Und selbst in der Stadt gibt es nur zwei Stadtteile mit vergleichbaren Quartieren: das Brandenburgische Viertel sowie Stadtmitte, hatte Rathauschef damals auf ein Privileg hingewiesen.