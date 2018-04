Suche nach neuen Bauflächen

Doris Steinkraus

Trebnitz (MOZ) Im Müncheberger Orsteil werden – wie auch in anderen zur Stadt gehörenden Dörfern – die Bauflächen knapp. Der Ortsbeirat sprach sich in seiner jüngsten Beratung dafür aus, das die Verwaltung prüfen möge, wo in der Kommune noch gebaut werden könnte. Angesichts der guten Verkehrslage und der Anbindung an die Ostbahn zieht es immer mehr Städter aufs Land, auch wegen der annehmbaren Grundstückspreise. In Trebnitz führte das dazu, dass der Bodenpreis nun steigen wird. „Er lag bisher bei fünf Euro je Quadratmeter, wird im neuen Grundstücksbericht aber bei sieben Euro liegen“, so Ortsvorsteher Thomas Berendt. Anderen Ortsteilen geht es ähnlich. Geprüft werden soll nun, wo mit Abrundungs- oder Ergänzungssatzungen neues Bauland ausgewiesen werden könnte. „Das wird einige Zeit dauern, aber wir wollen die Weichen für die zukünftige Entwicklung stellen“, erklärt Berendt.(dos)