Etat zum Nachlesen

Ekkehard Tietschel

Petershagen-Eggersdorf Ob beispielsweise Investitionen und Bevölkerungsentwicklung im Ort zusammenpassen und wie die Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde im beschlossenen Haushalt bemessen sind, kann man jetzt in einer vom Rathaus herausgegebenen Broschüre erfahren.

In ganz Ostdeutschland verzeichnen nur Berlin und die umliegenden Kreise prognostisch bis 2035 ein positives Bevölkerungswachstum von bis zu acht Prozent (demografie-portal.de). Folgerichtig haben Gemeindevertreter und Kämmerei im Doppeldorf- Haushalt 2018 immerhin sieben Millionen Euro für Investitionen vorgesehen. Somit entfallen auf jeden Doppeldörfler anteilig 463,51 Euro. Der gesamtdeutsche Mittelwert beträgt dagegen nur 272,20 Euro pro Einwohner (Institut für Wirtschaftsforschung Halle 2017).

Gemessen an dieser Zahl fährt im Ort die kommunale Infrastruktur offensichtlich nicht auf Verschleiß: Anderswo schon. So hieß es 2017 in einer Pressemitteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin: „In den vergangenen beiden Jahren investierten Städte und Gemeinden in Deutschland deutlich weniger in Straßen, Schulen und andere Gebäude, als diese an Wert verloren.“ Das liege an den „maßgeblich zu geringen Kapazitäten der Bauwirtschaft und fehlendem Personal in den Bau- und Planungsämtern“. Obwohl der Bund den Kommunen zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt habe, seien die kommunalen Investitionen bisher nicht substanziell gestiegen, hört man aus dem DIW. Die Kommunen berücksichtigten bei ihren Zukunftsinvestitionen bisher noch zu wenig die zukünftige Entwicklung. Die Investitionshöhe hinge noch sehr stark von der aktuellen Steuerkraft ab.

Wie sieht das in Petershagen-Eggersdorf aus? Zunächst kommt auch hier etwas mehr als jeder sechste Euro (15 Prozent), der als Einkommenssteuer entrichtet wird, der Gemeinde wieder zugute. Das Doppeldorf erhält so immerhin 6,5 Millionen Euro nur aus dieser Quelle.

Das ist immerhin ein gutes Viertel der Gesamteinnahmen. Die werden auch gleich wieder ausgegeben: 6 822 400 Euro fließen nämlich 2018 im Wesentlichen in Beton. Schwergewichte dabei sind der Straßenbau für 2,3 Millionen Euro, die Petershagener Grundschule mit 1,7 Millionen sowie der Bauhof-Neubau für rund 1,2 Millionen. Alles Zukunftsinvestitionen, denn Bildung ist schließlich das A und O, der Bauhof sorgt für Sauberkeit und Grün trotz wachsenden Siedlungsdrucks und die Asphaltstraßen für staubfreies Dahingleiten ohne Stoßdämpferprobleme.

Alle wesentlichen Zahlen findet der interessierte Doppeldörfler jetzt erstmals in dem von der Gemeinde herausgegebenen „Taschenhaushalt 2018“ auf der Homepage der Gemeinde. Papiertiger und andere Anhänger des Analogen können sich im Rathaus die Broschüre dazu holen. Und bei Fragen zum Inhalt kann man sich während der Sprechzeiten an die Kämmerei wenden, Zimmer 207, Rathaus Petershagen, Rathausstraße 9.