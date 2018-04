Schulterschluss für neue Kita

Michael Dietrich

Criewen (MOZ) Der Bau Deutschlands erster Nationalpark-Kita ist beschlossene Sache. Das verkündeten am Freitag Landrat Dietmar Schulze und Bürgermeister Jürgen Polzehl. In Sichtweite zum Schloss, aus dem juristisches Störfeuer gegen das Projekt entsandt wurde, soll im Sommer 2019 Baubeginn und Ende 2020 Einweihung sein für die Nationalpark-Kita „Adebar“.

Bis es losgeht ist noch mehr als ein Jahr Zeit. Pachtvertrag und Planung stehen noch aus. Wie die Nationalpark-Kita für 30 Kinder genau aussehen soll, ist noch unbekannt. In diesem frühen Stadium ist so eine Ankündigung unüblich, doch sie kommt nicht von ungefähr. Jürgen Polzehl, noch mehr aber der zur Landratswahl kandidierende Landrat erklärten demonstrativ, sich nicht ins Bockhorn jagen zu lassen vom klagenden Schlossherren, dem die Idee mit der Heimstatt für Kinder in Schlossnähe gar nicht gefällt.

„Geklagt hat ja die Internationalpark GmbH, nicht der Verein der Freunde. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, wenn auch der Verein und Herr Vössing, der ja gern alles Mögliche beklagt, zur Sprache kommen. Unser Bekenntnis für die Kita ist auch ein Appell an die Mitglieder, mal nachzufragen, was denn bei ihnen im Verein Unglaubliches los ist“, zeigte sich Dietmar Schulze kämpferisch.

Die Kita soll dort gebaut werden, wo der Verein der Freunde respektive sein Schlossbetreiber gern ein Gästehaus für Tagungen hätten. „Wir waren entsetzt, dass der Verein nach 20 Jahren völliger Untätigkeit in der Sache nun mit aller Macht diesen Platz beansprucht. Aber das zeigt nur, wes Geistes Kind er ist“, erklärte Michael Tautenhahn vom Nationalpark. Er unterstützt das Kita-Projekt, es passe räumlich und inhaltlich ideal ins Besucherzentrum.

Ortsvorsteher Michael Nadje erinnerte daran, dass es ein Criewener Bürger war, der 2014 beim Storchenfest mit der Kita Adebar auf die Idee kam, den Kindern an diesem schönen Platz eine neue Heimstatt zu geben. (md)