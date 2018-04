Grundstück in Groß Rietz versteigert

Tatjana Littig

Groß Rietz (MOZ) Ein etwa 5000 Quadratmeter großes bebautes Grundstück in Groß Rietz, in der Nähe des Schlosses, wurde versteigert. „Zwei Bieter haben an der Auktion teilgenommen“, informiert Mario Schadenberg vom Auktionshaus Karhausen. Bekräftigt aber: Es habe mehr Interessenten für das Objekt gegeben. Auf dem Grundstück in Groß Rietz befinden sich eine alte Scheune, Fundamentreste der ehemaligen Brennerei sowie ein einsturzgefährdeter Schornstein, auf dem der Storch haust. Seitens der Gemeinde Rietz-Neuendorf gebe es für das Grundstück keine Auflagen, erklärt Mario Schadenberg. Der Käufer ist dem Auktionshaus bekannt. Er kommt nicht aus der Region und tritt als GmbH in Erscheinung.

Die Online-Versteigerung des Auktionshauses endete am Freitag um 12 Uhr. (lit)