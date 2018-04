„Fürs Goldene Ei gibt es keine Fördermittel“

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) „Das Anwandern war keine Veranstaltung der Tourismus GmbH, sondern der Stadt Bad Freienwalde, die den Förderantrag stellte, abrechnete und damit den sogenannten Eigenanteil brachte. So hatte die Tourismus GmbH überhaupt keine Kosten“. Das hat Günter Grützner erklärt, der der Stadt als Berater zur Seite stand. Damit widersprach der Altranfter Tourismus-Geschäftsführer Andreas Hensel, der das Anwandern in der bisherigen Form als zu teuer für die städtische Gesellschaft bezeichnet hat. Sie habe 2000 Euro dafür ausgeben müssen. Die Tourismus GmbH habe keinen Cent bezahlt, so Grützner,

Der Bürgermeister habe der Tourismus GmbH den Auftrag erteilt, das Anwandern als deutsch-polnisches Tourismusprojekt zu organisieren, erklärte Grützner. 2016 wirkten von der Tourismus GmbH der damalige Geschäftsführer und zwei Mitarbeiterinnen mit, führte er weiter aus. Am Veranstaltungstag arbeiteten alle drei ehrenamtlich. „Der Chef bekam nichts, die beiden Frauen eine Aufwandsentschädigung aus den Fördermitteln“, rechnete Grützner vor. Die Tourismus GmbH hatte damit keine Kosten.

Der Eigenanteil von 2000 Euro sei eine Pauschalsumme gewesen, die die Personalkosten und das Büromaterial für das Projekt mit abdeckte. Der Eigenanteil betrug 2016 laut Abrechnung 2235 Euro. Von den förderfähigen 14 900,01 Euro Kosten seien 12 665,01 Euro gefördert worden, betonte Günter Grützner. Von den förderfähigen Kosten wurden pauschal 20 Prozent für die Personalkosten des Projektträgers, also der Stadt, gefördert. Das waren 2422,77 Euro. Hinzu kamen pauschal 363,41 Euro für Büromaterial. „Insgesamt waren also 2786,18 Euro nicht nachzuweisen und konnten als Eigenanteil genutzt werden“, so der Altranfter. Ziehe man von dieser Pauschalsumme den Eigenanteil ab, bleiben immer noch 551,18 Euro übrig. Von dieser Pauschalsumme habe ein externer Organisator 750 Euro erhalten. Ziehe man davon die 551,18 Euro ab, so ergibt sich ein echt gezahlter Eigenanteil der Stadt von 192,82 Euro.

Mit dem Geld sei viel erreicht worden wie das gemeinsame Projekt mit der polnischen Partnerstadt, 500 Tagesgäste, ein besserer Bekanntheitsgrad der Region sowie die Entwicklung der deutsch-polnischen Kooperation. Die jährlich wiederholte Tradition des Anwanderns habe Neugier geweckt. „Ich habe in diesem Jahr viele Anfragen aus verschiedenen Orten in Polen erhalten, wann es diesmal stattfindet“, berichtete Günter Grützner. Durch „unüberlegtes Handeln“ sei eine Tradition für die Stadt wegrationalisiert worden. Und fürs Goldene Ei gebe es keine Fördermittel.(sg)