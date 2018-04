Sonderführung auch zum Sattelfest

Thomas Berger

Altlandsberg Die Bauarbeiten auf dem Schlossgut-Gelände gehen sichtbar voran. Der Zeitplan für die Umsetzung der nächsten Schritte bleibt ehrgeizig. Neu ist, dass die interessierte Öffentlichkeit in den kommenden Monaten bei mehreren Führungen Gelegenheit bekommt, sich Pläne und Fortschritte erklären zu lassen.

Die jüngsten Regenfälle haben manche Pfütze hinterlassen. Der Boden ist aufgeweicht, teilweise eine echte Schlammpiste. Unter anderem habe die Gartenbaufirma Fiedrich aus Nauen angekündigt, in den nächsten Tagen noch einmal den Weg zwischen Kirchplatz und Gutshof auszubessern, sagt Frank Ruppersberger, als einer der beiden Geschäftsführer der Schlossgut-Gesellschaft vorrangig für das Baugeschehen verantwortlich. „Klar ist, er wird zwar irgendwann verschwinden, doch wir werden ihn als wichtige Verbindung solange erhalten, wie es geht.“ Die kräftigen Linden der neuen Allee ein Stück entfernt stehen bereits in Reih und Glied, am neuen Weg dort werde in nächster Zeit auch gearbeitet.

So wie die beauftragten Firmen in mehreren Bereichen teilweise parallel zugange sein werden. „Das Nächste ist, die Allee fertig zu stellen. Und die neue Elektroversorgung für das gesamte Schlossgut einschließlich der künftigen Orangerie zu installieren.“ Besonders im Fokus stehe danach auch noch der Abschnitt südlicher Lustgarten, wo sich momentan noch wegen des Gefälles das Wasser staut.

Mit etwas mehr Geduld müssen alle Beteiligten allerdings beim Schlossgrundriss aufwarten. Dort sollen mit verschiedenen Anthrazitsteinen samt Intarsien die einstigen Raumstrukturen verdeutlicht werden: „Und das dauert nun einmal in der Umsetzung etwas länger.“ Ebenso, wie schon bisher die archäologischen Funde die eine oder andere Verzögerung gegenüber den ursprünglichen Zeitplänen bedeuteten. „Teilweise brauchen wir neue denkmalrechtliche Erlaubnisse, doch das läuft“, erklärt der Geschäftsführer. Eine habe man bereits vorliegen, die anderen seien in Arbeit. Im weiteren Verlauf der Arbeiten sehe es dann jedenfalls so aus, dass man sich schließlich in der abschnittsweisen Abarbeitung, wozu in einem weiteren Punkt Terrassenmauer und Terrasse gehören, im zentralen Teil des Schlossplatzes treffen werde.

Noch ist manches schwer vorstellbar, wie Teilareale künftig aussehen sollen. Wer Zeit und Lust hat, kann sich aber schon in nächster Zeit bei mehreren Führungen über die Großbaustelle Arbeitsfortschritte und weitere Vorhaben erläutern lassen. Am 21. April bietet Ruppersberger einen ersten Termin an, beim Nächsten am 16. Juni wird sich dann vieles abermals verändert haben. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr an der Stadtinformation, am Ende des Rundgangs freuen sich die Einladenden über eine Spende für den Förderverein.

Eine Sonderführung gibt es zum Sattelfest am 29. April. Ruppersberger ist dann Tourführer einer von Rüdersdorf kommenden Tour, die 12.30 Uhr am Schlossgut endet. „Wer dann Lust hat, ist zu einem halbstündigen Rundgang eingeladen.“