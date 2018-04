Speed-Dating für Azubis

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fachkräftesicherung ist ein wichtiges Thema insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Das Qualifizierungszentrum der Wirtschaft (QCW) bietet deshalb am Donnerstag, dem 12. April, ab 15 Uhr das 3. Azubi-Speed-Dating im Technologiezentrum der I.P.S. GmbH (Werkstaße 9) an. Neben einer Vielzahl von beruflichen Ausbildungsplätzen bieten auch zwölf Unternehmen aus der Region ausbildungsintegrierte duale Studienplätze an.

Anmeldungen von Schülern, gern auch in Begleitung ihrer Eltern, sind bei der QCW GmbH, Tel. 03364 375671 oder per Mail info@qcw.de möglich.