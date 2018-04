Außen gebrannter Ton, innen Kalksandstein

Cornelia Link-Adam

Briesen Das neue Hortgebäude in Briesen, unweit der Schule wächst in den Himmel. Bei schönstem Sonnenschein werden gerade weiter die Wände hoch gemauert. Fertig werden soll das Großprojekt des Amtes Odervorland noch in diesem Jahr.

Seit Anfang Januar tut sich etwas auf der Baustelle zwischen Pendlerparkplatz und Schule. Über den vorhandenen Gehweg am Pendlerparkplatz bildet eine extra aufgetragene Schottertragschicht die Zufahrt für schwere Baumaschinen. Nach Beendigung der Maßnahme sollen Teilstücke als Feuerwehrzufahrt dienen. Bagger und Radlader haben seit Baubeginn schon enorme Erdmassen bewegt. Oberboden ist abgetragen, die Maße für das 40 Meter lange und 19 Meter breite Hortgebäude mit Platz für 95 Jungen und Mädchen sind nicht nur abgesteckt, sondern längst auch schon mit Fundamenten und Bodenplatte gefüllt.

Für den Rohbau zuständig ist die Gubener Baufirma Großmann & Partner. Sieben Mitarbeiter sind hier zugange, schließlich ist die frostige Winterpause endlich vorüber. „Aktuell setzen wir gerade die Wände“, erzählt Mitarbeiter Frank Wieder. Diese Wände sind farblich unterschiedlich. Die äußeren bestehend aus 50 Zentimeter dicken rötlichen Proton-Steinen, das ist gebrannter Tonstein, gefüllt mit gepressten Dämmstoff-Kugeln zur Wärmespeicherung. Angebracht ist auch schon die schwarze Spritzschutzschicht im Sockelbereich, damit keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen kann.

Im Innern des Hauses mauern die Bauarbeiter nun viele weiße Wände auf 2,77 Meter hoch. Ein großer Kran ist dafür ständig in Bewegung, lässt palettenweise Kalksandsteine ins Innere des Hauses herabschweben. Passend zugeschnitten werden sie mit der Kreissäge. Immer wieder holt sich Oliver Andreas, einer der Mitarbeiter, neue Steine und setzt sie mit Betonkleber aufeinander. Mit sicherem Blick auf die Wasserwaage sagt er zufrieden. „Die Wand ist gerade, das passt“.

Fertig werden soll der Rohbau im Frühjahr. Noch sei man gut im Zeitplan. Danach werden die Dachdecker und Zimmerer anrücken und auf das einstöckige Gebäude ein sogenanntes Sheddach setzen, für mehr Licht im großen Mittelflurbereich. In Richtung Schule kommen auch bodentiefe Fensterflügel als Ausgang zum Terrassenbereich. Zwischen dem Pendlerparkplatz und dem Neubau wird auch noch ein großes Versickerungsbecken – naturbelassen und mit Schilf bepflanzt – angelegt.

Für das Amt Odervorland ist der Hortneubau mit 95 Plätzen in Briesen das größte Projekt des Jahres. 1,3 Millionen Euro sind veranschlagt. 775 000 Euro fangen Fördermittel von Bund und Land ab, den Rest zahlen die drei Odervorländer Gemeinden Berkenbrück, Briesen und Jacobsdorf anteilig, schließlich werden hier Kinder aus dem gesamten Amt betreut. Für die Kosten-Beteiligung am Projekt hatten die Ortsbeiräte aber auch Gemeindevertretungen vorab schon Beschlüsse auf den Weg gebracht. Die Dringlichkeit zum Neubau hatte sich aufgrund von Hochrechnungen der Schülerzahlen bis 2025 und wegen steigender Nachfrage von auswärts arbeitenden Eltern nach Betreuungszeiten ergeben. Der Bezug des Hortes ist für November geplant.