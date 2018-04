Zukunft des SV Tauche in Gefahr

Tatjana Littig

Tauche (MOZ) 2021 wird der SV Tauche 100 Jahre alt. Geht es nach den Sportlern, dann soll bis dahin ein neues Gebäude für den Verein stehen. Der Neubau würde etwa 200 000 Euro kosten, 40 000 Euro soll die Gemeinde dazu beisteuern. Ohne einen Zuschuss droht dem Verein das Aus.

Ende vergangenen Jahres sind Alfred Weber und Frank Bettin vom Vorstand des SV Tauche mit einem Anliegen an die Gemeindevertreter von Tauche getreten: Sie möchten ein neues Gebäude. Die Anwesenden haben den Ausführungen der beiden aufmerksam zugehört. Die Tendenz der Abgeordneten: Man wolle dem Sportverein helfen. Diese Absicht besteht grundsätzlich immer noch. Die Frage lautet nur, wie man das anstellen wolle. Auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung der Gemeinde verliest Bürgermeister Gerd Mai folgende Information: „Der Antrag des SV Tauche auf einen Zuschuss für den Neubau eines Sanitärgebäudes in Höhe von 40 000 Euro muss leider abgelehnt werden, da dies nicht zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde gehört.“

Dem stimmt Frank Bettin erst einmal zu: „Dass es keine Pflichtaufgabe ist, ist nicht falsch.“ Dann folgt das aber. „Wir leisten eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe“, sagt er. Im Mittelpunkt stehe zwar der Sport, doch nebenher würden weitere soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit geschult.

Der SV Tauche wurde 1921 gegründet. Es ist der größte Sportverein in der Gemeinde Tauche, 144 Mitglieder zählte er 2016, davon 65 Kinder und Jugendliche. Fußball ist das Kerngeschäft mit Mannschaften in den Altersklassen F-, E-, C- und A-Jugend sowie einer Männermannschaft, einem Team 50plus und einer Frauenmannschaft. Neben Fußball wird im Verein Tischtennis, Tennis und Angelsport angeboten.

Die Baracke des Vereins stehe schon seit mindestens 40 Jahren an der jetzigen Stelle, erzählt Frank Bettin. Er vermutet, dass sie zuvor woanders aufgestellt war. Ihr Zustand ist heruntergekommen. Ein großes Problem ist die Wärmedämmung – das Gebäude ist kaum isoliert. Die Folge: „Die eigenen Mittel des Vereins fließen in die Unterhaltung und den Betrieb“, erklärt Frank Bettin. Eine Möglichkeit, so viel Geld beiseite zu legen, dass es für ein neues Gebäude reicht, sehen weder er, noch Kassenwartin Heike Kränke oder der stellvertretende Vereinsvorsitzende Michael Voß.

Den Anforderungen des Landessportbundes entspricht das Gebäude des Vereins nicht. Es ist nicht barrierefrei, einen direkten Zugang von den Umkleideräumen zu den Sanitäranlagen gibt es nicht. Wer auf die Toilette oder duschen will, muss zunächst ins Freie. Eine Trennung im Duschraum nach Geschlechtern gibt es nicht. Baulich und hygienisch sei das Gebäude nicht zumutbar, meint Frank Bettin. „Wir wollen keinen Luxus, sondern einen rein funktionalen Bau mit einer vernünftigen Heizung.“

Ein Neubau würde nach derzeitigem Stand etwa 200 000 Euro kosten. 75 Prozent sollen durch die LAG Oderland gefördert werden. Blieben 50 000 Euro, die der Verein aufbringen müsste, aber selbst mit Hilfe von Sponsoren und Spendern nicht kann. „Den Löwenanteil müsste schon die Gemeinde stemmen“, sagt Kassenwartin Heike Kränke. 40 000 Euro wurden in der Gemeinde beantragt. Inzwischen ist die Bewerbungsfrist für das Förderprogramm, für das man sich ursprünglich beim SV Tauche interessiert hat, verstrichen. „Wir rechnen damit, dass in diesem oder im nächsten Jahr weitere Fördertöpfe bei der LAG Oderland eröffnet werden“, teilt Frank Bettin mit. „Wenn der Tag X kommt wollen wir auf das Geld zurückgreifen können“, ergänzt Michael Voß.

40 000 Euro? „Diese Summe können wir nicht aufbringen“, erklärt Bürgermeister Gerd Mai. 114 000 Euro investive Mittel stehen der Gemeinde vom Land für dieses Jahr zur Verfügung. Das meiste Geld wird voraussichtlich in die Feuerwehr fließen. Daneben werde Geld für Schulen, Kitas und Straßen gebraucht, so der Bürgermeister. Vom Tisch ist das Thema SV Tauche damit aber nicht. Bei einer der nächsten Sitzungen möchte Gerd Mai den Gemeindevertretern Möglichkeiten aufzeigen, dem Verein zu helfen. Ob diese Hilfe finanzieller Art sein wird, kann er noch nicht sagen.

Doch wie geht es für den SV Tauche weiter, wenn das Geld nicht fließt? Die Verantwortlichen sehen Schwarz für ein neues Gebäude. „Wir sind soweit zu sagen, dass es das Aus für den Verein bedeutet“, sagt Michael Voß. Gerd Mai kann das nicht nachvollziehen: „Bisher hat es doch auch funktioniert.“