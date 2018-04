Ideen von Sitzbank bis Windeltonne

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Hohen Neuendorf. Kinder & Jugend, Seniorenarbeit, Stadtteilprojekte, Straßen & Verkehr: In zehn Kategorien sind die Vorschläge zum diesjährigen Bürgeretat eingeteilt. Alle Ideen vom Seniorentanz bis zu flexibleren Kita-Öffnungszeiten sind nun aufgelistet und nachlesbar.

„Mein Papa und ich wünschen uns schon lange einen Media-Markt-Laden in Hohen Neuendorf.“ Ob sich dieser Wunsch kurzfristig realisieren lässt, ist fraglich. Zum Bürgeretat passt er nicht ganz, aber er gibt den Stadtverordneten und der Verwaltung doch einen Eindruck davon, woran es in der Stadt möglicherweise noch mangelt. So sind wohl auch die Hinweise auf die Seniorenwohnungen, die nach wie vor fehlen, den Ausbau des Internetkabelnetzes, oder der Wunsch nach flexibleren Kita-Öffnungszeiten zu verstehen. Manches erscheint seit dem ersten Bürgeretat 2014 immer wieder in der Liste, sprengt aber dessen Rahmen, der jeweils 100 000 Euro umfasst, bei Weitem. So bleibt der Wunsch nach einem Stadtbad sicher auch diesmal wieder ein Traum.

Andere Ideengeber haben mit ähnlichen Vorhaben zumindest etwas realistischer kalkuliert: So hoffen Anwohner auf eine Instandsetzung der Badestelle am Borgsdorfer Hubertussee, und auch für den Börnersee wird eine solche gewünscht.

Viele der mehr als 140 zum Teil originellen Ideen scheinen umsetzbar, zumindest praktisch – etwa eine Regenüberdachung für Fahrradständer an Schulen oder eine Homepage, die einen Überblick über aktuell freie Kapazitäten von Tagesmüttern und -väter gibt. In zehn Kategorien sind die Ideen eingeordnet. Die Wiederbelebung des Ratskellers fällt überraschenderweise unter „Kultur“. Eine Windeltonne, ein Gutschein für eine zusätzliche, kostenfreie Mülltonne zum Hausmüll für ein Jahr wäre für junge Eltern sicher eine Erleichterung. Die Abschaffung oder Senkung der Kita-Gebühren sind weitere Anliegen. Das Geld, das die Stadt einspare, könnte dann für öffentliche Verbesserungen für Kinder ausgegeben werden, so eine Ansicht. Spielplätze oder Spielgeräte werden mehrfach für verschiedene Flächen erbeten, für Kinder wie für Senioren. Ein „Trimm-dich“-Pfad für Ältere sowie Fitnessgeräte sind bereits mit Abbildungen konkretisiert. Seniorentanz und Seniorenkino könnten als regelmäßige Veranstaltungen im neuen Rathausanbau etabliert werden, so weitere Ideen. Hundefreunde wünschen sich ein eingezäuntes Areal, auf dem ihre Vierbeiner leinenlos herumtollen dürfen.

Genau benannt wird auch eine Erweiterung des im vergangenen Jahr eröffneten Boulevards der Kulturen in der Birkenwerder Straße. Die Glienicker Künstler Christine Gersch und Igor Jerschov könnten dort eine ihrer künstlerisch gestalteten, formschönen bunten Sitzbänke aufstellen. Kostenpunkt: 13 000 Euro. Über öffentliche Weihnachtsbäume in den Ortsteilen beziehungsweise Baumbeleuchtung haben sich Einwohner ebenfalls Gedanken gemacht. Einzig dazu, wie in Hohen Neuendorf zum Wohl der Allgemeinheit Kosten gesenkt werden könnten, fiel offenbar niemandem etwas ein.

Die Vorschläge können nun alle auf der Homepage der Stadt unter „Bürgerhaushalt“ nachgelesen werden. Sie werden von der Verwaltung noch einmal bearbeitet, und dann sind wiederum die Einwohner gefragt.

Am 16. Mai findet die öffentliche Punktvergabe statt, an der sich jeder beteiligen kann. Wer mitmachen und die eigenen sowie andere Vorschläge bewerten möchte, kommt in die Stadthalle.