Horst Matschey übernimmt Ehemaligen-Kameradschaft

Jens Sell

Strausberg (MOZ) An der Spitze der Kameradschaft Ehemalige/Reservisten/Hinterbliebene Strausberg im Deutschen Bundeswehrverband hat Klaus Eckert den Vorsitz an Horst Matschey übergeben.

Der Generationswechsel ist eingeleitet: Auf der kürzlichen Mitgliederversammlung ist der Oberstleutnant der Reserve Horst Matschey (63) zum Vorsitzenden gewählt worden. Er folgt auf Oberstleutnant a. D. Klaus Eckert, der 18 Jahre lang den Vorsitz inne- und die Kameradschaft seit 20 Jahren geführt hatte.

Der Fredersdorfer Horst Matschey hatte 1974 seine Militärlaufbahn an der Offiziershochschule der NVA-Landstreitkräfte in Zittau begonnen und wurde Nachrichtenoffizier. Am 3. Oktober 1990 trat er in den Dienst der Bundeswehr, 2012 ging er nach Erreichen der „besonderen Altersgrenze“ von 58 Jahren gezwungenermaßen in der Ruhestand. Nach einer sechsmonatigen Schonfrist bewarb sich Matschey zur Reservistendienstleistung erneut bei seiner letzten Dienststelle, dem Planungsamt der Bundeswehr in Berlin-Köpenick, und konnte seither seine Ruhebezüge aufbessern. Ehemalige NVA-Offiziere sind bei deren Berechnung insofern benachteiligt, als ihre NVA-Dienstjahre nur rund 0,67 Rentenpunkte pro Jahr bringen, in der Bundeswehr aber annähernd 1,8. So können sie maximal reichlich 66 Prozent der letzten Bezüge als Pension erreichen, ihre Kollegen aus den alten Bundesländern aber 100 Prozent. „Diesen Unterschied abzubauen, ist eines der grundlegenden Ziele des Deutschen Bundeswehrverbandes mit all seinen Landesverbänden“, verweist Matschey auf den „Sozialpakt“, ein Kernstück der Verbandsarbeit.

Er identifiziert sich auch mit dem Ziel, dass die Zeit von Auslandseinsätzen grundsätzlich doppelt angerechnet werde – bislang nur ab 2002 –, zumal er selbst in Afghanistan, im Kosovo, im Sudan, bei den Vereinten Nationen und der OECD im Einsatz war. „Vor allem fordern wir, dass die Truppe im Ausland besser technisch ausgerüstet wird, und wir möchten die Akzeptanz dieser Einsätze in der hiesigen Bevölkerung fördern“, sagt Matschey.

Wie sein Vorgänger bemüht er sich in Kooperation mit der Standortkameradschaft und den Truppenkameradschaften um ein gutes Verhältnis zwischen Stadt und Bundeswehr.