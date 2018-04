Mordopfer hatte noch viele Pläne

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Von

Neuruppin. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der Alt Ruppinerin Jutta K. versuchte das Gericht am Freitag, das Verhältnis zwischen Opfer und Täter zu ergründen. Doch das gestaltete sich schwierig.

Der 40-jährige Friedrich-Wilhelm K. wird beschuldigt, die 61-jährige Alt Ruppinerin erst brutal geschlagen und anschließend erdrosselt zu haben. Er selbst gibt zu, dass er für den Tod von Jutta K. verantwortlich ist. Er will am 17. August 2017 – wie schon einige Male zuvor – mit ihr auf heftige Weise geschlafen haben. Anschließend sei es zum Streit gekommen, in dessen Folge er das Opfer mehrmals auf den Kopfbereich schlug. Diese Verletzungen wären laut Gerichtsmedizin allein schon tödlich gewesen. Jutta K. starb aber, weil der Angeklagte einen Gurt so straff um ihren Hals gelegt haben soll, dass sie erdrosselt wurde. Letzteres zweifelt Friedrich-Wilhelm K. jedoch an.

Am Freitag versuchte das Gericht nun, Licht ins Dunkel der Beziehung zwischen Täter und Opfer zu bringen. Der Sohn von Jutta K., Tino K., kam zu Wort. Er bezweifelte, dass seine Mutter ein sexuelles Verhältnis mit dem Angeklagten unterhielt. Sie hätte nichts mit einem so viel Jüngeren angefangen können und sei nicht auf der Suche nach einer Beziehung gewesen, versicherte K. Auch Jutta K.s Freundin bestätigte diesen Eindruck. Ob der Sex zwischen Opfer und Täter in jener Augustnacht einvernehmlich war, lässt sich laut Gerichtsmedizin nicht mehr klären.

Laut Tino K. fehlt seit der Tat außerdem eine größere Summe Geld aus der Wohnung seiner Mutter. Diese hatte ihren Bootsverleih aufgelöst und das Inventar nach und nach verkauft. Sie führte genau Liste über die Einnahmen. Rund 5 000 Euro sind aber nie auf einem Konto aufgetaucht oder in der Wohnung gefunden worden.

Tino K. zeichnete das Bild einer Frau, die sich viel um andere – unter anderem um einen weiteren, geistig behinderten Sohn – kümmerte und ihren Ruhestand genießen wollte. Reisen seien schon gebucht gewesen. Jutta K. habe noch viel vorgehabt.

