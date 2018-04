Aus Drei Tannen wurde das Kulturhaus

Stefan Lötsch

Ziltendorf (MOZ) Die ehemalige Gaststätte „Drei Tannen“ in Ziltendorf hat seit vergangenem Jahr einen neuen Eigentümer. In der Region ist er kein unbekannter: Ingo Passow will mit frischen Wind und neuen Ideen dem gerecht werden, wie das Gebäude nun heißt, „Ingo`s Das Kulturhaus“.

Wenn man mit Ingo Passow eine Führung durch die ehemalige Gaststätte „Drei Tannen“ in Ziltendorf macht, dann kommt man mit dem Mitschreiben kaum hinterher. Das Innere der Gaststätte, die zum Schluss nur noch sporadisch geöffnet hatte und wo kaum noch etwas gemacht wurde, wird nun nach und nach auf Vordermann gebracht und erneuert. So wurde zum Beispiel der Thekenbereich komplett umgebaut. „Wir haben eine neue Schanktechnik“, nennt Passow ein Beispiel. Die Küche musste in mehreren Tagen gereinigt werden. Auf dem Hof entsteht ein neuer Raucherbereich. Und auch sonst hat der Ziltendorfer genug Ideen, was umgebaut werden muss, um die Räume besser nutzen zu können. Es sind aber nicht nur die großen Maßnahmen, die zunächst Geld kosten. Auch im Kleinen musste nachgerüstet werden. So haben zum Beispiel alle Stühle inzwischen ein Sitzkisssen, was zuvor nicht so war.

Seit 1. Dezember des vergangenen Jahres ist Passow Eigentümer der Immobilie. Inzwischen gab es schon mehrere erfolgreiche Veranstaltungen. Er legt Wert darauf, dass die Traditionen im Dorf erhalten bleiben und will auch die Veranstaltungen fortführen. So wurde Fastnacht gefeiert. Die Senioren haben ihre Weihnachtsfeier abgehalten. Am 21. April soll der Sportlerball stattfinden. Wenn er nach ihm geht, sollen auch neue Traditionen entstehen. Zu Ostern hat er zum Beispiel einen Frühschoppen angeboten.

Ingo Passow will aber auch eigene Akzente setzen, was schon durch den neuen Namen für das Gebäude deutlich wird: „Ingo’s Das Kulturhaus.“ Nach bisheriger Planung sind pro Monat zwei öffentliche Veranstaltungen vorgesehen. Als Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur „The Art Entertainment“ hat er da beste Kontakte zu Künstlern, die er für einen Auftritt verpflichten kann, aber auch Einmietungen sind vorgesehen. In der Region ist er als Veranstalter von Hofkonzerten bestens bekannt, die in Ziltendorf stattfinden. Das nächste Hofkonzert am 28. April verspricht ein besonderes Ereignis zu werden: Auftreten werden die Gruppe Polkaholix und der Sänger Jay Kalian.

Doch die Räume im Kulturhaus bieten noch viel mehr Möglichkeiten für Feiern und Veranstaltungen jeglicher Art. Hochzeiten und Trauerfeiern sind möglich, auch Abschluss- oder Firmenfeiern erklärt Ingo Passow. Ein Büfett kann zum Beispiel in einem separaten Raum aufgestellt werden. Es gibt Räume für kleinere Gesellschaften. Aber auch größere Veranstaltungen können ausgerichtet werden. Dafür eignet sich der große Saal. Bis zu 200 Personen passen dort rein. Ingo Passow kann für die Bühne dann nicht nur die Technik stellen, sondern kann auch einen Rundumservice anbieten, die komplette Ausrüstung für Technik und Catering. „Ich kann auf gute Partner zurückgreifen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite“, sagt der Kulturhaus-Betreiber.

Obwohl in und an dem Gebäude noch sehr viel zu tun ist, aber auch schon sehr viel passiert ist, auf die Frage, ob er den Kauf inzwischen bereut hat, kommt ein klares „Nein.“ Zu klar sind die Vorstellungen darüber, welches Potenzial die Einrichtung bietet. Auch für die Vielzahl der Räume, die man erst bei einem Rundgang so richtig bemerkt, hat Ingo Passow schon Ideen. So kann er sich vorstellen, dass Probenräume für Bands und Kulturschaffende, sofern sie möchten, eingerichtet werden. Auch die Vereine könnte sich nach seinen Vorstellungen für sehr gute Konditionen, wie er betont, dauerhaft einmieten.

Karten für das Hofkonzert am 28. April gibt es unter Tel.. 0172 3959035