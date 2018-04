Wohngebiet an Erkners Stadtrand wächst empor

Joachim Eggers

Erkner/Hessenwinkel (MOZ) Wer Erkner über die Berliner Straße verlässt, sieht es Tag für Tag: Am Stadtrand wächst auf Berliner Territorium ein großes Baugebiet empor. 216 Mietwohnungen sollen bis 31. Juli 2019 fertig werden, weitere sind geplant. Auch eine Kita entsteht.

Gustav Moritz kommt in einer alten Hose, mit Arbeitshandschuhen und einer Pappröhre, die ein riesiges Papierplakat enthält, zum Baufeld. Der Grundstücksentwickler für das etwa 67 000 Quadratmeter große Areal, das sich von der Hessenwinkler Straße in Erkner bis zum Kiezklub Rahnsdorf erstreckt, ist zum Frühjahrsputz mit den Bewohnern der Hessenwinkler Flüchtlingsunterkunft verabredet, die an das Grundstück grenzt. Das Plakat in der Röhre trägt die Aufschrift „...bleibt nachhaltig sauber“ und drückt das Bekenntnis des Bauherren-Vertreters zu Umweltfreundlichkeit aus.

216 Mietwohnungen werden jetzt, für jedermann sichtbar, entlang der Fürstenwalder Allee hochgezogen. Die Eigentümer-Gesellschaft, die Moritz vertritt, erbaut sie im Auftrag der Wohnungsgesellschaft „Stadt und Land“, die dem Land Berlin gehört. 30 Prozent dieser Wohnungen werden nur an Bürger mit Wohnberechtigungsschein vergeben werden, die Nettokaltmiete wird in ihnen auf 6,50 Euro pro Quadratmeter begrenzt. Wenn die 216 Wohneinheiten im Sommer 2019 fertig sind, wird die Berliner Gesellschaft eine Teilfläche von 26 000 Quadratmetern des Grundstückes übernehmen. Weitere 39 000 Quadratmeter haben die Eigentümer an das Bauunternehmen Kondor Wessels verkauft, sagt Moritz. Auf deren Flächen werden Reihen- und Mehrfamilienhäuser entstehen; Details dieses Vorhabens sollen in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

Eine kleine Fläche von 1812 Quadratmetern bleibt in der Hand der Grundstücksentwicklungsgesellschaft, das Areal befindet sich direkt an der Hessenwinkler Straße. Dort soll eine Kita gebaut werden, sagt Moritz. Der städtebauliche Vertrag, den er mit dem Bezirk Treptow-Köpenick abgeschlossen hat, enthält die Verpflichtung, 37 Kita-Plätze zu schaffen; die Fläche bietet aber Platz für eine Einrichtung mit bis zu 90 Plätzen. Wie viele es am Ende werden, stehe noch nicht fest. „Wir suchen noch einen Betreiber“, sagt Moritz. Denkbar sei auch, dass dieser selbst baut. Auf jeden Fall will Moritz Kita-Plätze auch Erkner anbieten. Um die entstehenden Wohnungen, weiß er, bemühen sich längst auch Bürger von der Brandenburger Seite.

Moritz legt Wert auf eine ökologische Entwicklung. Es soll Blockheizkraftwerke geben, die auch Mieterstrom liefern, auf Gas-Basis, berichtet er. Im Baugebiet selbst wird hoher Aufwand getrieben, um 102 Eidechsen, die vor Jahren gefangen wurden, und ihren mittlerweile geborenen Nachwuchs in ihrem Lebensraum zu schützen. Die Tiere haben ein Gehege. An der Seeseite wird das Grundstück von einem bei Fußgängern und Radlern beliebten Weg begrenzt, der öffentlich bleibt. Moritz hofft, den Bezirk dazu zu bewegen, den Streifen zwischen Weg und Ufer zu gestalten.

Ruth Rechner, die in der Hessenwinkler Straße in Erkner wohnt, hat von der Umweltfreundlichkeit nicht so viel bemerkt. Sie klagt über den Staub, den die Arbeiten in ihren Garten wehten. Moritz ist unangenehm berührt. Ruth Rechner hofft auch auf eine Lösung für die Hessenwinkler Straße. Die hat zwar so etwas wie eine befestigte Fahrbahn, aber der Abschnitt parallel zur Landesgrenze und damit zum Baufeld ist von Schlaglöchern übersät. „Da soll sich mal die Stadt Erkner bewegen“, meint Moritz.

Wer die Fürstenwalder Allee an dem Baufeld entlang fährt, hat seit Monaten kleinere Einschränkungen, weil die Berliner Wasserbetriebe eine Leitung erneuern. Mit dem Wohnungsbau hat das aber nichts zu tun, sagt Moritz.