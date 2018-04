Von der Halfpipe ins Internet

„Kamera läuft, und bitte“: Musiker Kesh, Max Meißner (Mitte), hat den Song zum Beteiligungsprojekt „Snap dein Füwa“ von Stadt und Jugendring geschrieben. Am Freitag wurde an verschiedenen Orten, etwa in der Mühlen-/Ecke Tuchmacherstraße, das Video dazu gedreht. © Foto: Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Kameras, Tänzer und lauter Sprechgesang – am Freitag drehte der Musiker Kesh an verschiedenen Orten in der Stadt ein Video. Er sing den Song zur neuen Beteiligungskampagne „Snap dein Füwa“. Auf der gleichnamigen Internetplattform können Kinder und Jugendliche künftig ihre Meinung zur Stadt loswerden.

„Wir gehen auf Anfang, Kamera läuft, und bitte!“ Jan Kornek gibt das Startsignal, die Musik setzt ein und während aus dem Lautsprecher die Stimme von Musiker Kesh tönt, belebt Max Meißner seinen eigenen Gesang mit Hip-Hop-Gesten und Mimik. „Wir sind die, die gerne nachhaken, während andere abwarten“, lautet eine Textzeile aus dem von Kesh geschriebenen Song. Während er rappt, rauschen ein Skateboarder und zwei BMX-Radfahrer über den Asphaltboden, vorbei an Halfpipes und anderen Hindernissen.

Der Skatepark in Nord war am Freitag der erste von sechs Orten in der Stadt, an dem Jan Kornek, Gründer der Fürstenwalder Medienagentur Cora Media, seine Kamera aufbaute. Eine Minute und rund 30 Sekunden lang ist am Ende das Video, das die Internetplattform „Snap dein Füwa“ bewerben soll. Auf ihr können Kinder und Jugendliche ihre Meinung über Fürstenwalde in selbstgedrehten Videos und Blogeinträgen veröffentlichen und über soziale Medien mitteilen. Daher der Name: Snappen bedeutet, kurze Videos zu drehen und in dem sozialen Netzwerk „Snapchat“ öffentlich zu machen.

„Wir wollen keinen Meckerkasten, sondern Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich mit ihrer Stadt auseinanderzusetzen“, sagt Steffen Adam vom Jugendring. Der Verein kooperiert dafür mit der Stadt, die 20 000 Euro vom Deutschen Kinderhilfswerk bekommen hat, um in den nächsten zwei Jahren Beteiligungsmethoden für Kinder und Jugendliche zu erproben. „Fürstenwalde ist eine von zehn Modellkommunen deutschlandweit, die ausgewählt wurden“, sagt Steffen Adam.

Szenenwechsel. Die Skulptur der Fürstenwalder Stadtmusikanten an der Mühlen-/Ecke Tuchmacherstraße schaut zu, wie Jennifer (17), Emily (14), Lara (16) und Calvin (16) sich zur Musik von Kesh bewegen. Mit Marcel Schnieber vom Tanzkreis haben sie eine Choreographie einstudiert; später fliegen noch Farbkonfetti durch die Luft. „Der Dreh ist ziemlich spontan“, sagt Max Meißner. Anders bei seinem letzten Videodreh vor wenigen Wochen, wo der 26-Jährige für seinen Song „Rücken an Herz“ vor der Kamera stand.

„Das machen wir gleich nochmal“, ruft Produzent Jan Kornek jetzt den Tänzern zu. Mit seinem Team hat er bereits Videoprojekte für die U18-Wahl im Auftrag des Jugendrings umgesetzt. „Es war klar, dass wir auch für diesen Dreh verschiedene Jugendgruppen im Bild haben wollten“, sagt er.

Voraussichtlich am Dienstag wird die Internetplattform aktiviert, auf ihr ist dann auch das fertige Video zu sehen. Weil Workshops für Kinder und Jugendliche, etwa im Filmen und Bloggen, das Projekt begleiten, informiert am 14. April, um 14 Uhr, in der Pädagogischen Werkstatt, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 66, eine Veranstaltung des Jugendrings Interessierte über das weitere Vorgehen.