Wenn die stille Post kommt

Ina Matthes

Frankfurt (MOZ) Sie sind schon in vielen Orten in Brandenburg unterwegs: die neuen gelben Kastenwagen der Post. Wie bewähren sich die Stromer im Alltag?

Ein kurzes Brummen wie von einem Trafo. Dann – Stille. Läuft der Motor oder läuft er nicht? „Er läuft“, sagt Angelika Umlauff. Die Zustellerin hat gerade den neuen „Streetscooter Work“ der Post gestartet. Einen kleinen gelben Elektro-Transporter. Er ist so leise, dass selbst die Hofhunde verblüfft das Bellen eingestellt haben sollen, als die Elektro-Vehikel auf den Dörfern vorfuhren.

Genau 18 dieser gelben Kastenwagen stehen in einer Reihe nebeneinander auf dem Hof im Zustellstützpunkt Markendorfer Straße in Frankfurt (Oder). An die Leine gelegt mit orangefarbenen Kabeln, die in Steckdosen an den Stellplätzen enden. Während der Nacht hat Angelika Umlauffs Postauto Strom getankt. Etwa fünf bis sieben Stunden dauert es, dann ist der Akku geladen. Ob er voll ist, sieht die Zustellerin auf einem Display im Armaturenbrett. 100 Prozent sagt die Anzeige. Angelika Umlauf löst die Bremse und tritt mit dem rechten Fuß aufs rechte Pedal. Ein sanfter Druck und der Transporter flitzt los. Lautlos.

Die Post kommt in Frankfurt und Umgebung immer häufiger elektrisch in die Häuser. Auf zwei und auf vier Rädern. Im Stadtgebiet tragen die Zusteller die Briefe mit Elektro-Fahrrädern und Trikes aus – besonders kippsicheren Dreirädern. Seit vergangenem Jahr rollt die Post auch auf vier Rädern elektrisch durch die Oderstadt und ihre Umgebung. Nicht nur hier, im gesamten Land Brandenburg sind inzwischen 174 Streetscooter der Deutsche Post DHL Group unterwegs – in zwei Varianten. Als kleinere Streetscooter Work und größere Streetscooter Work L. Man begegnet ihnen in 19 Orten – von Neuruppin über Neuenhagen, Eberswalde, Strausberg bis Cottbus. Seit 2014 sind die Elektro-Fahrzeuge im Land im Einsatz. Insgesamt rollen mehr als 5500 davon durch Deutschland. 32 000 Euro kostet die kleinere Variante. 4000 Euro davon fördert der Staat. Die E-Flitzer sollen nicht nur gut für die Luft und das Image sein, sondern gelten auch als wartungsarm. Die Deutsche Post DHL Group hat sie zusammen mit der Technischen Hochschule Aachen RWTH entwickelt und baut sie auch selbst.

Bis 2025 will die Post 70 Prozent aller Fahrten emissionsfrei abwickeln – vor allem mit Elektroautos, vielleicht auch mit Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Aber noch beladen die Frauen und Männer im Frankfurter Zustellpunkt morgens auch gelbe Diesel-Transporter T5 mit Päckchen und Briefen. So einen Diesel ist Angelika Umlauff lange gefahren. Seit 35 Jahren arbeitet sie bei der Post und seit 27 Jahren stellt sie Briefe und Pakete zu. Im September vergangenen Jahres ist sie dann umgestiegen – von Diesel auf Stromer. Der hat ein Automatikgetriebe. „Das war eine Umstellung“, sagt Angelika Umlauff. Die Automatik sei ihr zuerst nicht geheuer gewesen. Inzwischen komme sie gut mit dem Streetscooter klar. „Er fährt sich leicht und flockig. Angenehm.“ Was ist besser, was ist schlechter beim Elektroauto? Angelika Umlauff stutzt. „Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Es ist eben anders.“

Zum Nachdenken bleibt nicht viel Zeit. Bevor die Tour an diesem Morgen starten kann, verlädt die 51-jährige Briefe und Pakete. Sie läuft mit straffem Schritt zwischen Auto und einer der Hallen auf dem Gelände hin und her, schiebt Boxen voller Pakete zum Transporter. Sein Laderaum lässt sich von hinten und auf beiden Seiten öffnen. Das ist neu – so soll der Zusteller die Pakete immer vom sicheren Bürgersteig aus entladen können. Angelika Umlauff verteilt die Päckchen schnell und zielsicher auf der Ladefläche. Gestapelt nach dem Verlauf der Tour. Zuletzt kommen die Briefe, sortiert in Plastikboxen. Diese werden auf ein Metallgestell geschoben, das da steht, wo sich normalerweise der Beifahrersitz befindet. Beifahrer gibt es hier nicht. Dafür aber eine extra verstärkte Fahrertür. Denn: Bis zu 300 mal steigt ein Zusteller auf einer Tour ein und aus.

Ihre Route führt Angelika Umlauff dorthin, wo sie zuhause ist: nach Lebus, einer Kleinstadt etwa zehn Kilometer von Frankfurt (Oder) entfernt. 80 Kilometer soll das E-Auto mit einer einer Akkuladung schaffen. Maximal 70 Kilometer sind die Touren der Frankfurter Fahrzeuge lang. So soll gesichert werden, dass die Autos es immer zum Stützpunkt zurück schaffen. „Wenn ich bei 36 Prozent bin, dann muss ich die Rückreise antreten“, sagt Angelika Umlauff und zeigt auf die Akku-Anzeige hinterm Lenkrad. Im Dezember gab es Medienberichte, wonach die Elektroautos bei tiefen Temperaturen Probleme hatten, weil Frost die Leistung der Akkus senkt. Hängengeblieben, sagt Angelika Umlauff, sei sie noch nie. Auch nicht, als das Thermometer Minusgrade zeigte in diesem Frühjahr. Früh heizt sie das Auto vor, wenn es noch an der Steckdose hängt. So wie an diesem Tag: Es ist frostig an diesem Morgen. Die Hauptverkehrszeit ist gegen 9 Uhr schon vorbei in Frankfurt (Oder). Das Postauto kommt zügig voran. Bis zu 80 km/h ist der Transporter schnell. Er stoppt an einem Häuserblock am Stadtrand. Eine junge Frau in T-Shirt tritt vor die Tür und nimmt ihr Paket in Empfang. Manchmal sprechen die Leute die Zusteller an auf die neuen Autos. Die Reaktionen seien positiv, meint Angelika Umlauff. Würde sie privat ein E-Auto fahren? „Ich bin begeisterte Radfahrerin.“ Wenn es nicht gerade friert und schneit, radelt sie zur Arbeit.