Die Ritter und ihre Gefolge waren los!

Eva Loth

Raben (MZV) Ob es im Mittelalter schon solche Osterfeste gab, kann man nicht nachvollziehen. Sicher ist jedoch, dass die Eier auch schon in früheren Zeiten gefärbt wurden. Während der Fastenzeit durften keine Eier gegessen werden, was den Hühnern jedoch völlig egal war, sie legten fleißig weiter. Um später die alten von den frischen Eiern trennen zu können, wurden die älteren einfach eingefärbt.

Mit Sicherheit gab es jedoch auch schon im Frühjahr Märkte in den mittelalterlichen Städten. Auf so einen fühlte man sich am Osterwochenende in Raben zurückversetzt. Trotz der Kälte und des nicht so schönen Wetters hielten sowohl Händler, Musikanten, Ritter als auch Gäste standhaft durch. Besonders die Schausteller hatten zu kämpfen, viele waren nur mit Zelten oder Wohnwagen angereist. Da waren die Nächte bei den niedrigen Temperaturen doch recht unangenehm, wie die meisten erzählten. Aber mit kleinem Feuer und warmen Getränken hielten sie durch. Auch mit warmen Umarmungen der weiblichen Gäste. Diese verlangten nämlich die Marktwächter beim Einlass auf den Burghof. Und schon befand man sich mitten im bunten Markttreiben. Neben Schmuck und Bekleidung aus mittelalterlichen Zeiten konnte man auch den Handwerkern mit alten Geräten bei der Arbeit zusehen. Der Erfindungsgeist der damaligen Zeit war schon bemerkenswert. Mit kleinen Katapulten konnten nicht nur Kinder ausprobieren, auf welche Art die Recken damals Burgen und Schlösser erobert haben. Zielgenauigkeit war gefragt. Um sich von innen etwas aufzuwärmen, konnten die Gäste warmen Punsch, Tee mit oder ohne Hochprozentigen genießen. Zumindest im Rittersaal war es angenehm, viele versammelten sich vor dem angeheizten Kamin. Trotzdem warteten alle gespannt auf die Ritterkämpfe in der Arena auf dem Vorplatz. Einige Fuhren Sand waren angefahren worden, um Stürze von Rittern und Pferden ein wenig abzudämpfen. Mit Schwert, Axt und Lanze wurden Zweikämpfe wie in früheren Zeiten ausgetragen - Mann gegen Mann - und von den Zuschauern mit großem Beifall belohnt. Mit Spannung erwartet wurde das neue große Ritterturnier hoch zu Ross. Ebenso mit Applaus belohnt wurden die Musikanten und Gaukler, die auf der Bühne begeisterten.

Wenn auch das Wetter nicht so mitspielte und es nur am Karfreitag richtig voll war, das Osterspektakel in Raben hat Tradition. Ob es allerdings gelang, die verwunschene Jungfrau Rosemarie im Rabensteiner Burgfried von ihrer Verbannung zu befreien, ist nicht überliefert.