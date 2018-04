Mittelmärkisch und havelländisch zugleich

Rene Wernitz

Havelland (BRAWO) Das Hurra war laut im Land, als die Regierung Anfang November 2017 die Kreisreform absagte. An der kommunalen Basis hatte es keine Zustimmung gegeben. Beispielsweise wollte das kreisfreie Brandenburg an der Havel weder mittelmärkisch noch havelländisch werden. Kurioser Weise ist die Stadt aus geschichtlicher Sicht sowohl das eine als auch das andere. Sogar die havelländische Kreisstadt Rathenow und mit ihr alle anderen Orte der hiesigen Region sind im Ursprung mittelmärkisch.

Als zur Kreisreform 1993 der Landkreis Potsdam-Mittelmark seinen Namen erhielt, fragten sich nicht wenige Zeitgenossen, was Mittelmark eigentlich bedeuten soll. Es ist ein aus dem Mittelalter her stammender Name, der sozusagen für die Mitte der Mark Brandenburg steht. Im Ursprung war also mit Mittelmark ein weit größeres Territorium gemeint.

Zum Gebiet Brandenburgs gehörte einst auch die Altmark. Tangermünde an der Elbe war beispielsweise Residenzstadt von Kaiser Karl IV., nachdem dieser sich Brandenburg 1373 einverleiben konnte. Bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts hatte eine Linie des Geschlechts der Askanier das Land teils aus der Altmark heraus regiert. Rathenow fungierte deshalb sehr lange als ein Portal zwischen den markgräflichen Besitzungen diesseits und jenseits der Havel.

Im Havelland, genauer gesagt auf der Brandenburg in der Havel, hatte Albrecht der Bär 1157 sein Banner gehisst. Das gilt als das Geburtsjahr des Bundeslandes. 2007 war deshalb große 850-Jahr-Feier. Allerdings war Albrechts Herrschaftsbereich von der Altmark aus wohl nur um das kleine Havelland gewachsen. Sein Sohn Otto I. ging als Gründer des Klosters in Lehnin in die Geschichte ein, das dortige, Zauche genannte Land, war ihm vom letzten Slawenherrscher als Patengeschenk in die Wiege gelegt worden. Dieser Otto setzte nicht wirklich auf Expansion. Das taten seine Söhne um so aktiver, zunächst Otto II., dann Albrecht II.

Brandenburg wuchs zunächst um Gegenden wie den Teltow, den Barnim und die Uckermark. Sehr berühmt wurden Vertreter der vierten markgräflichen Generation aus askanischem Hause, die Brüder Johann I. und Otto III. Aus dem sogenannten Teltow-Krieg gegen das Geschlecht der Wettiner waren die Brüder als Sieger hergegangen. Die Rivalen aus den Markgrafschaften Meißen und Lausitz waren östlich Berlins der Expansion im Wege gewesen. Die Lage änderte sich. Mitte des 13. Jahrhunderts hatten die Askanier den weiteren Weg nach Osten geebnet, der in der Folge über die Oder führte. 1253 wurde Frankfurt das Stadtrecht verliehen, 1257 wurde die Stadt Landsberg am Fluss Warthe gegründet, heute Gorzów Wielkopolski in Polen.

Anfang des 14. Jahrhunderts hatte Brandenburg seine größte Ausdehnung. Die Gebiete jenseits der Oder wurden später als Neumark bezeichnet. Somit erschließt sich Mittelmark als das verbindende Element zwischen den Landesteilen im Westen und im Osten. Im 1375 erschienenen Landbuch von Kaiser Karl IV. wird die Mittelmark auf Latein als Marchia Media bezeichnet. Allerdings beinhaltete der Begriff damals wohl noch die Gebiete der Neumark. Erst im 15. Jahrhundert soll die namentliche Dreiteilung erfolgt sein, wie es Friedrich Wilhelm August Bratring 1805 darlegte. Zu finden in seinem Buch "Statistisch-topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg" auf books.google.de.

Die Mittelmark war bei Erscheinen des Buchs eine Provinz der sogenannten Kurmark, dem brandenburgischen Kernland westlich der Oder. Und in dieser Provinz bestand bis vor etwa 200 Jahren der Havelländische Kreis. Aus diesem waren das West- und das Osthavelland hervorgegangen.

Zum Westhavelland gehörte ursprünglich auch Brandenburg/Havel, bis die Stadt 1881 kreisfrei wurde. Das Westhavelland als Kreis wurde zu Beginn der 1950-er Jahre im Zuge einer Verwaltungsreform abgeschafft. Auch die Landkreise Rathenow und Nauen entstanden zu der Zeit.

Vormals westhavelländische Orte wie Päwesin, Radewege, Brielow und Pritzerbe gingen derweil im Kreis Brandenburg-Land auf - seit 1993 Teil von Potsdam-Mittelmark (Amt Beetzsee). Deshalb ist die Stadt Brandenburg heute komplett von diesem Landkreis umschlossen.

Wäre es zur angedachten Reform gekommen, hätte es ferner eine Fusion des Landkreises Havelland mit dem mittelmärkischen Amt Beetzsee gegeben. Auch das Hinweisschild mit "Willkommen im Landkreis Potsdam-Mittelmark" an der Landstraße zwischen Mützlitz und Marzahne wäre zwangsläufig verschwunden.