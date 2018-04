Schleuser und Zuhälter

Dietrich Schröder

Krosno Odrzanskie (MOZ) Sie sollen Flüchtlinge und Prostituierte nach Deutschland gebracht haben: zehn Polen, Bulgaren und Türken, die jetzt koordiniert durch die EU-Strafverfolgungsbehörde Europol in mehreren Ländern verhaftet wurden.

Die polnischen Ermittler schlugen kurz nach Mitternacht zu: Zwei Bulgaren im Alter von 42 und 50 Jahren wurden in der Nacht vom 25. zum 26. März in ihren Wohnungen in Zielona Góra (Grünberg) und Leknica festgenommen. „Einige Tage zuvor hatten unsere Leute bereits zwei Türken verhaftet“, berichtet der Sprecher des polnischen Grenzschutzamtes in Krosno Odrzanskie, Hauptmann Rafal Potocki, am Freitag.

Der Ermittlungserfolg von vor Ostern sei erst jetzt bekanntgegeben worden, weil es sich um ein internationales Verfahren handele, in dem es um die Schleusung von mindestens 170 Flüchtlingen aus dem Irak, Iran und Syrien nach Deutschland geht. „Bereits Ende Januar war in Bad Muskau an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze ein verdächtiger Pole verhaftet worden und im Februar zwei Türken in Berlin“, erläutert Potocki. Außerdem säßen noch je ein Tatverdächtiger in Tschechien, der Slowakei und Österreich in Untersuchungshaft.

„So, wie es jetzt aussieht, bestand die Bande aus fünf Organisatoren und fünf Lkw- beziehungsweise Kleintransporter-Fahrern“, beschreibt der polnische Offizier. Aufgefallen sei deren Vorgehen zum ersten Mal, als am 11. September des vergangenen Jahres 40 eingeschleuste Iraker von der Bundespolizei im sächsischen Bad Muskau in Gewahrsam genommen wurden. Einige davon berichteten, dass sie mit einem Lkw von der Türkei aus in die polnische Grenzstadt Leknica gebracht worden waren. Dort hätte sie der Laster abgesetzt und sie seien in der Nacht zu Fuß über eine Neiße-Brücke gelaufen.

Weitere ähnliche Aufgriffe gab es in den kommenden Monaten in Österreich und bei Prag in Tschechien. Die Menschen berichteten, dass sie zwischen 5000 und 8000 Euro pro Person für die Schleusungen bezahlen mussten und dass sie jeweils von der Türkei aus über Bulgarien und Rumänien bis nach Ungarn und dann entweder über Österreich, die Slowakei und Tschechien oder über Polen in Richtung Deutschland gefahren seien.

Der letzte größere Vorfall dieser Art wurde in der Nacht vom 29. zum 30. Januar östlich von Forst (Spree-Neiße) bei Tuplice (Teuplitz) registriert, wo elf Ausländer in einem verplombten türkischen Lkw festgestellt wurden.

Auffällig an dieser Aufzählung ist freilich, dass zwei verblüffend ähnliche Vorfälle, die sich im August und September 2017 auf brandenburgischem Territorium ereignet hatten, von Potocki gar nicht erwähnt werden. Am 30. August hatte die Bundespolizei in der Nähe der A-12-Anschlusstelle Müllrose (Oder-Spree) zwei Iraner und 18 Iraker festgestellt, die dort offenbar von Schleusern ausgesetzt worden waren. Und am 16. September war es an der gleichen Anschlussstelle zu dem spektakulärem Aufgriff gekommen, bei dem 50 Iraker und ein Syrer eng zusammengepfercht auf der Ladefläche eines türkischen Lkw saßen.

Der damals verhaftete Fahrer dieses Lkw – ein 46-jähriger Türke – ist zwar am 20. März vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) bereits zu einer Strafe von zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bezug zu den anderen Vorfällen konnte von dem Gericht aber nicht hergestellt werden.

Auffällig ist weiterhin, dass am Freitag die Sprecher der für Berlin und Brandenburg beziehungsweise für Sachsen zuständigen Direktionen der Bundespolizei zu dem Europol-Verfahren keine Auskunft geben konnten. Die Vermutung, dass Schleusungen über Polen und Tschechien im weitaus größeren Stil als bisher bekannt stattfinden, war von beiden Behörden immer wieder mit dem Hinweis zurückgewiesen worden, dass „keine weiteren Vorfälle festgestellt“ wurden.

Auch dem Sprecher des Grenzschutzamtes in Krosno ist nichts davon bekannt, dass gegen die jetzt in fünf Ländern verhafteten Verdächtigen etwa ein gemeinsames Gerichtsverfahren geführt werden soll. Im Gegenteil: „Für die von uns verhafteten zwei Türken und zwei Bulgaren sind die regionale Staatsanwaltschaft und das Gericht in Zary (Sorau) zuständig“, erklärt Potocki. Den Verhafteten drohten Gefängnisstrafen bis zu acht Jahren.

Laut Potocki besteht gegen die zwei verhafteten Bulgaren mittlerweile auch der Verdacht, dass diese schon früher bulgarische Frauen zur Prostitution nach Deutschland gebracht hätten. Die elf im Januar bei Tuplice festgestellten Flüchtlinge seien dagegen nach Rumänien abgeschoben worden, weil sie dort schon einen Asylantrag gestellt hatten.