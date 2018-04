Streit um den Flüchtlingsnachzug verschärft sich

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) In der SPD kocht es, Außenminister Heiko Maas mahnt und für den CSU-Politiker Georg Nüßlein stellt sich bereits die Koalitionsfrage. Der Gesetzentwurf zum Streitthema Familiennachzug sorgt für mächtig Ärger. Doch ist Innenminister Horst Seehofer wirklich über das Ziel hinausgeschossen? Fragen und Antworten:

Worum geht es?

Es geht um Flüchtlinge mit so genanntem subsidiärem Schutz. Ihnen droht zu Hause Gefahr durch Krieg, Folter oder Todesstrafe. Sie sind aber weder asylberechtigt noch Flüchtlinge nach der Genfer Konvention. Für diese Gruppe ist der Anspruch auf Familiennachzug ausgesetzt; ab August soll er wieder gelten. Das Thema war bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD hoch umstritten. Mit dem Gesetz soll der Kompromiss nun ausgestaltet werden.

Wie wird Familie im Gesetzentwurf definiert?

Familie bedeutet Eltern, Ehegatten und minderjährige ledige Kinder. Das heißt, Geschwister gehören nicht dazu. Damit kann der Fall eintreten, dass Eltern entweder Kinder im Heimatland oder ihr nach Deutschland geflüchtetes Kind allein lassen müssen. Das ist hart, aber auch bisher schon so. Teile der SPD, Flüchtlingsgruppen, Opposition wollen das ändern.

Was ist, wenn die Flüchtlinge hier Sozialhilfe bekommen?

An dem Punkt entzündete sich zuletzt die meiste Aufregung. Schon jetzt findet sich im Aufenthaltsgesetz die Regelung, dass Sozialhilfeempfängern der Familiennachzug verwehrt werden kann. Das Innenministerium stellte allerdings nach einigem Hin und Her klar, dass dies „keine Anwendung auf die nun anstehende Neuregelung“ finden solle. Die CDU will allerdings, dass der Grad der Integration bei der Visa-Vergabe berücksichtigt wird: Das würde die Chancen für Hartz-IV-Empfänger mindern.

Gibt es eine Obergrenze?

Ja. Im Gesetz heißt es: „Monatlich können bis zu 1000 nationale Visa für eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.“ Die Wörtchen „bis zu“ bergen allerdings jede Menge Sprengstoff: Insbesondere die CSU will alles daran setzen, diese Zahl möglichst weit zu unterschreiten. Maas dagegen pocht darauf, das vereinbarte Kontingent auch auszuschöpfen. Unklar ist derzeit ohnehin, was mit der Nummer 1001 in der Visaschlange passiert.

Was ist mit den Härtefällen?

Bei „Vorliegen dringender humanitärer Gründe“ sollen auch weiterhin Familienangehörige nach Deutschland geholt werden – auch über die 1000er-Grenze hinaus. Nach Angaben von Flüchtlingshilfsorganisationen wurden über diesen Weg zuletzt aber gerade einmal 66 Visa binnen zwei Jahren erteilt. Aus der SPD kommt daher die Forderung, die gesetzlichen Kriterien für Härtefälle im Rahmen des anstehenden Gesetzesverfahrens zu lockern. Teil der bisherigen Koalitionsvereinbarungen ist das aber nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Seehofers Gesetzentwurf wird derzeit zwischen den verschiedenen Ministerien abgestimmt. Nach dem Kabinettsbeschluss geht er dann an den Bundestag. Dort sind weitere Änderungen an dem Entwurf höchst wahrscheinlich. Danach werden sich die Regeln in der Praxis bewähren müssen.