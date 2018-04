Wieder Kulturgärtnern auf dem Weinbergfriedhof

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Nunmehr im vierten Jahr ruft der Memento e.V. zum Kulturgärtnern auf dem Weinbergfriedhof in Rathenow auf. Anliegen hierbei soll sein, insbesondere wichtige historisch wertvolle Grabstätten zu pflegen. Auch die allgemeine Pflege bestimmter Bereiche alter abgelaufener Gräber ganz normaler Bürger soll wieder erfolgen. Teilnehmer der Aktion treffen sich am nächsten Samstag, 14. April, um 9.00 Uhr am Torhaus und sollen, sofern vorhanden, geeignete Gerätschaften mitbringen. Einige Gerätschaften können durch den gastgebenden Verein zur Verfügung gestellt werden. Gegen Mittag wird der Einsatz beendet und schließt mit einem kleinen Imbiss im Torhaus. Der Handarbeitszirkel der evangelischen Kirche wird etwa ab 10.00 Uhr seine Arbeiten auf einem Basar am Torhaus präsentieren. Die Einnahmen sollen einem guten Zweck zugefügt werden.