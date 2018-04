Grüne fordern Bericht

Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Die tödlichen Unfälle auf Brandenburgs Autobahnen in dieser Woche und die Forderung des Präsidenten der Brandenburger Verkehrswacht, Rainer Genilke, nach einer Verlagerung des Güterverkehrs auf Wasser und Schiene hat eine Debatte über die Verkehrssicherheit auf märkischen Straßen ausgelöst.

„Von der Landesregierung ist bislang relativ wenig zu hören, wie die hohe Zahl solcher schweren Unfälle in Zukunft reduziert werden könnte“, sagte am Freitag der verkehrspolitische Sprecher der Landtagsfraktion Bündnis 90/Grüne, Michael Jungclaus.

Am Mittwoch hatten auf Brandenburgs Straßen bei vier Unfällen fünf Menschen ihr Leben verloren – in drei Fällen waren Lkw an den Tragödien beteiligt. Jungclaus fordert deshalb verstärkte Kontrollen zu Geschwindigkeit, Alkohol, Lenkzeiten und technischem Zustand der Fahrzeuge. „Wichtig ist, das Entdeckungsrisiko durch Verkehrsüberwachung massiv zu erhöhen“, betont Jungclaus. Die hohen Unfallzahlen, so der Politiker, seien auch Folge einer verfehlten Verkehrspolitik auf Bundes- und Landesebene, die dem Individualverkehr weiterhin den Vorzug vor dem Öffentlichen Personennahverkehr gebe.

Die Landesregierung soll nun im Verkehrsausschuss einen Bericht über die 148 tödlichen Unfälle von 2017 vorlegen.