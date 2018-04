Dreamteam der Liga heute zu Gast

Stefan Zwahr

Oranienburg 567 Tage ist es her: Am 17. September 2016 gelang dem Oranienburger HC einer der spektakulärsten Siege in seiner 25-jährigen Vereinsgeschichte. Im Punktspiel der 3. Liga Nord gelang damals ein 33:21-Erfolg gegen den Handball-Sportverein Hamburg. „Der Sieg war keine Überraschung, die Höhe des Ergebnisses schon“, sagte Kapitän Robin Manderscheid nach der Partie gegen den Champions-League-Sieger von 2013, dem 2016 die Bundesliga-Lizenz entzogen worden war. Nun deutet vieles darauf hin, dass der Deutsche Meister von 2011 die 3. Liga wieder verlässt. Nach 23 von 30 Spieltagen führt Hamburg das Klassement an, liegt vier Minuspunkte vor dem TSV Altenholz. Dennoch betont Trainer Christian Pahl: „Es ist unser Anspruch, dieser Mannschaft alles abzuverlangen.“

So, wie im Vergleich vor anderthalb Jahren. „Wir haben uns in einen Rausch gespielt“, sagte David Sauß unmittelbar nach dem unerwarteten Schützenfest. Heute betonen Spieler und Funktionäre der Kreisstädter, dass eine derartige Leistung nicht auf Kommando abrufbar sei. „Wir haben gesehen, dass es gegen Hamburg auch anders laufen kann“, erinnert Pahl an die deutlichen Niederlagen in den beiden Auswärtsspielen (21:29, 21:31). „Da waren wir chancenlos.“

Nun sei es durchaus schwierig gewesen, sich auf die Hanseaten vorzubereiten. Der OHC-Trainer vermag keine großartigen Defizite im Spiel der Norddeutschen zu erkennen. „Bei einer Mannschaft, die nur zwei Spiele verloren hat, gibt es keine Schwächen.“ Eine der entscheidenden Fragen sei, ob beim Handball-Sportverein Jan Forstbauer mitwirken kann. Dieser hatte zuletzt gefehlt – was sich laut Pahl sofort bemerkbar machte. Vertreter Kevin Herbst habe seine Sache gut gemacht, sei auf der halbrechten Seite aber bei Weitem nicht so torgefährlich. „Auch bei unserem Sieg gegen Hamburg war Forstbauer nicht bei. Wir hatten somit die Chance, auf dieser Position ganz anders zu verteidigen.“

Wenngleich die Hamburger vor drei Wochen in eigener Halle die zweite Saisonniederlage hinnehmen mussten (32:33 gegen Schwerin), gibt sich Pahl keinen Illusionen hin. „Wenn ein Team so überlegen ist, hast du an einem normalen Tag keine Chance. Entscheidend wird sein, wie hoch unsere Opferbereitschaft ist. Wir dürfen keine leichten Fehler machen und müssen effektiv agieren. Wenn wir alles versucht haben, dürfen wir gegen diesen Gegner verlieren. Nicht zu akzeptieren wäre, dass wir uns aufgeben.“

Die „Generalprobe“ gegen den Tabellenzweiten Altenholz verlor der OHC vor 14 Tagen ebenfalls in eigener Halle mit 28:32. „Da haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Gegen acht von zehn Teams reicht das. An so einem Tag aber nicht“, betont Pahl. Trotzdem habe sein Team gut gefightet. „Das hat die Halle gemerkt und war da. Ich hoffe, dass das auch diesmal möglich ist.“

Im Kader der Kreisstädter wird Robert Herz aufgrund einer Knieverletzung fehlen. Eike-Christian Wertz kommt in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. „Diese hat in der Brandenburgliga in Lychen ein entscheidendes Spiel. Da geht es um den Klassenerhalt. Wir müssen und wollen zweigleisig denken“, so Pahl. (sz)