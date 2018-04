Innenstadt-Projekt stößt auf wenig Resonanz

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Gegen das vielgerühmte Projekt „Stadtladen“ der Regio Nord gibt es in Zehdenick offenbar große Vorbehalte. Obwohl es für die Vermieter von Gewerbeimmobilien keine Kosten verursacht, wenn die Regio Nord als Geschäftsbesorger des Mittelzentrums Gransee-Zehdenick bei der Vermarktung von Einzelhandelsflächen behilflich ist, lässt die Resonanz bei Immobilieneigentümern in der Havelstadt zu wünschen übrig. So stehen Ladengeschäfte leer und nicht einmal die Schaufenster können attraktiv gestaltet werden, wenn die Eigentümer nicht zur Zusammenarbeit mit der Regio Nord bereit sind.

So wies Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) jüngst bei einer Diskussionsveranstaltung darauf hin, dass von den Anfang März dieses Jahres leerstehenden 13 Ladenlokalen nur vier über die Internetseite der Regio Nord zur Vermietung angepriesen werden. Neun weitere hätten kein Interesse an der Aktion „Stadtladen“ bekundet. Und das, obwohl die seit Januar dieses Jahres für das Stadtmarketing in Zehdenick zuständige Mitarbeiterin, Uta Kupsch, das persönliche Gespräch mit vielen Gewerbetreibenden gesucht habe.

Allgemein sei es jedoch um Handel und Wandel in Zehdenick längst nicht so schlecht bestellt, wie es von der Öffentlichkeit oftmals wahrgenommen werde. Eine Anfang dieses Jahres erstellte Analyse förderte Erstaunliches zu Tage, führte Dahlenburg detailliert aus, um das Gerede von der aussterbenden Altstadt zu widerlegen. Zwischen Postkreuzung und der ehemaligen Gaststätte Berlin gibt es 118 verschiedene Einrichtungen und lediglich 13 Leerstände. Zu diesen 118 Einrichtungen zählten 55 zum klassischen Einzelhandel. Darüber hinaus gebe es 17 Gaststätten und Imbisse, 18 Arztpraxen und Geschäftsstellen von Krankenkassen. Ferner haben sich 20 verschiedene Dienstleister in der Innenstadt niedergelassen, hinzu kommen noch einmal acht Banken und Versicherungsunternehmen.

Dass vor allem ältere Kunden mit dem Angebot unzufrieden sind, weil sie trotz intensiver Suche nach Strümpfen und Schlüpfern nicht fündig werden, bedauert der Bürgermeister zwar. Er machte aber auch deutlich: „Da kann ich nicht regulieren“.

Und um ein Kaufhaus in zentraler Lage, das ein vielfältiges Warenangebot unter einem Dach bietet, könne sich die Kommune noch viel weniger kümmern. Von sich aus könne die Stadt jedenfalls nicht tätig werden, würde aber einen Interessenten bei seinem Ansiedlungswunsch jederzeit unterstützen. Es liege ja auch im Interesse der Kommune, dass sich der Einzelhandel gut entwickeln kann, zumal Zehdenick als preiswerter Wohnstandort in den vergangenen Jahren an Attraktivität gewonnen habe, wie die Einwohnerstatistik eindeutig zeige. Denn seit rund fünf Jahren gebe es trotz aller Prognosen zum Teil mehr Zu- als Wegzüge.