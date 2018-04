Märker rauchen am meisten

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In keinem anderen deutschen Bundesland wird so viel geraucht wie in Brandenburg. 42,6 Prozent derjenigen, die älter als 14 Jahre sind, zählen hierzulande als Raucher. In Hessen sind es nur 18,1 Prozent.

Eine Studie der Universität Düsseldorf, die „Deutsche Befragung zum Rauchverhalten“ (DEBRA), die am Freitag im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, listet Brandenburg ganz oben im Rauchverhalten ein; vor Mecklenburg-Vorpommern, wo 33,5 Prozent der Jugendlichen und Erwachsenen rauchen, und Berlin mit 32,2 Prozent. Befragt wurden dazu mehr als 12 000 Bundesbürger. Einen Begründungsversuch liefern die Düsseldorfer Wissenschaftler nicht. Auch das Potsdamer Gesundheitsministerium kann keine Ursachen liefern.

Die Studie zielt stattdessen auf einen anderen Zusammenhang ab: Je niedriger der Bildungsstand, desto mehr wird geraucht. 41,6 Prozent derjenigen ohne Schulabschluss rauchen demzufolge, 32,7 Prozent der Befragten mit Hauptschulabschluss, dagegen nur 20 Prozent von denen mit Abitur. Das spiegelt sich auch im Verhältnis zum Haushaltseinkommen wieder: 36 Prozent derjenigen mit weniger als 1000 Euro pro Monat rauchen – aber nur 23 Prozent, die mehr als 5000 Euro netto zur Verfügung haben. Die Autoren der Studie warnen, dass mit der Einkommensschere auch der Gesundheitszustand und die Frage der Lebenserwartung immer stärker auseinandergeht.

Im europäischen Vergleich steht Deutschland wesentlich schlechter da als die meisten anderen westlichen Länder. Das wird darauf zurück geführt, dass dort die Tabakwerbung strenger geregelt ist und beispielsweise das Rauchen bei Autofahrten mit Kindern verboten wurde.

Immerhin sinkt die Akzeptanz von Nikotin bei den brandenburgischen Jugendlichen. Eine Befragung an Schulen ergab, dass 2017 nur 17 Prozent der Zehntklässler mindestens einmal pro Woche zur Zigarette griffen. Im Jahr 2005 waren es noch 41 Prozent der Jungen und 37 Prozent der Mädchen in dieser Altersklasse.

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Raik Nowka, sprach am Freitag von erschreckenden Zahlen für Brandenburg. Er lobte ausdrücklich die Arbeit der Landesstelle für Suchtfragen. Allerdings sei die Behörde nicht ausreichend finanziert. Nowka fordert eine neue Initiative zur ganzheitlichen Gesundheitsprävention mit der entsprechenden Untermauerung im Haushalt. Nächste Woche will er das Thema auf die Tagesordnung des Gesundheitsausschusses setzen.

Hartwig Schütte, Leiter der Pneumologie am Potsdamer Ernst-von Bergmann-Klinikum, fordert, dass sich Mediziner stärker den Fragen der Entwöhnung widmen sollten. Das und die entsprechenden Therapien müssen finanziert werden. Obwohl Rauchen bei Jugendlichen weniger als cool gilt als noch vor einigen Jahren, kann der Mediziner keinen Rückgang der mit dem Tabakkonsum verbundenen Erkrankungen feststellen.