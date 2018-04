Zweite Studienkohorte begrüßt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge, neigen Studenten der Medizin öfter zu einem konkurrierendem Reaktionsstil. Davon kann bei den Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MBH) allerdings keine Rede sein. Insgesamt rund einhundert Studenten werden hier seit der feierlichen Eröffnung im vergangenen Jahr zu zukünftigen Ärzten ausgebildet, 48 davon sind als sogenannte zweite Studienkohorte in der vergangenen Woche unter anderem durch Hochschulkoordinator Wilfried Pommerien, Dekan Edmund Neugebauer sowie Oberbürgermeister Steffen Scheller begrüßt worden. Die Stimmung zwischen ihnen: freundschaftlich und kollegial.

"Wir sind in den vergangenen zwei Jahren, in denen wir das Studium in Neuruppin absolviert haben, zusammengewachsen. Jeder kennt jeden und viele sind miteinander befreundet oder wohnen sogar in WGs zusammen", erzählt Lisa Klemm, die wie ihre Kommilitonen an der MHB nun das fünfte Fachsemester beginnt und sich auf den neuen Lernabschnitt in der Havelstadt freut. "Mittlerweile habe ich ja verschiedene Kliniken kennenlernen dürfen. Das Städtische Klinikum sagt mit aufgrund der vielen Möglichkeiten und Fachgebiete aber besonders zu, sodass ich mich nicht nur wegen der schönen Landschaft freue, das Studium hier fortsetzen zu können", so die 23-Jährige, die ihre Leidenschaft für die Medizin während der Ausbildung zur Rettungsassistentin entdeckte. Sie lobt zudem die kleinen Gruppen, in denen das Lernen leichter fällt, den hohen praktischen Anteil und den engen Kontakt zu den Professoren während des Studiums.

Ein Eindruck, den Wilfried Pommerien bestätigt. "Vom "Zauber der Medizin' und einer Hochschule, in der man über sich hinauswächst, ist laut einigen Studenten die Rede. Eine tolle Rückmeldung für uns", freute sich der Hochschulkoordinator, der mit der Begrüßung der neuen Studenten seine letzte offizielle Amtshandlung als Hochschulkoordinator vornahm. Eine Lücke, die laut Gabriele Wolter, Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums, schwierig zu füllen sein wird. Auch ein Nachfolger stünde deshalb aktuell noch nicht fest - ganz anders als die Zukunftspläne, die man in Zusammenhang mit der MHB hat.

Joachim Dudenhausen berichtete Gründungsbeauftragter von einer geplanten Gesundheitswissenschaftlichen Fakultät im Land Brandenburg und gab als deren Träger sowohl die Universität Potsdam, die Brandenburgische Technische Universität Cottbus Senftenberg als auch die Medizinische Hochschule Brandenburg an. Erklärtes Ziel sei es dabei - ganz nach dem Motto "Aus dem Land, für das Land" - Wissenschaft als auch Forschung in Brandenburg zu stärken, wobei die MHB als private Hochschule mit den Schwerpunkten "Versorgungsforschung" und "Gesundheit und Krankheit des Alterns" eingebunden werden soll. Entstehen soll in diesem Zusammenhang auch eine sogenannte "Bio-Bank", die Gesundheits- und Krankendaten sammelt. Denkbar seien auf dem Gesundheitscampus der Fakultät zudem Studiengänge wie Biomedizinische Informationstechnik, Labormanagement, Suchtmedizin und Psychotherapie, resümierte der Gründungsdekan der MHB in seinem Festvortrag. Unterzeichnet ist der Kooperationsvertrag der drei beteiligten Hochschulen jedoch noch nicht, das Forschungskonzept soll in Kürze dem Landtag vorgestellt werden.

Worauf sich die Neulinge an der MHB schon jetzt freuen dürfen, verriet sodann Bertram Otto, der im 7. Semester studiert und Vorsitzender der Medizinstudierendeninitiative ist. "Die Mensa hier ist um ein Vielfaches besser als die in Neuruppin. Zudem habt ihr mit dem IQ, dem HdO und dem Fontaneklub viele Möglichkeiten wegzugehen, Vereine biten zudem sportlichen Ausgleich."

Geplant ist für die Studenten gleichsam das Projekt "MHB mobil", bei dem gezielt Gesundheitsbrennpunkte im Land angefahren werden sollen, an denen die zukünftigen Ärzte die Versorgung, Abläufe und Probleme kennenlernen und Ansätze für Veränderungen sollen. Das Forschen wird ihnen zudem alsbald im dann fertiggestellen Haus 11 des Städtischen Klinikums an modernen Geräten und Räumen möglich sein.